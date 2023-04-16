Finans
16 Nisan 2023 - 08:15

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine destek çıktı! Tek bir şartla hane başı 15.000 TL yardım verilecek: Tek sefere mahsus!

Aile Bakanlığı bayram desteğinde bulunacağını duyurdu. Aile Bakanlığı ne kadar ödeme gerçekleştirilecektir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
16 Nisan 2023 - 08:15
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Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine destek çıktı! Tek bir şartla hane başı 15.000 TL yardım verilecek: Tek sefere mahsus!
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İhtiyaç sahibi ailelere 15.000 TL bayram desteği sağlanacaktır. Faydalanmak isteyenler için bazı şartlar sunulmuştur. Kimler bayram desteğinden faydalanabilecek? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

15.000 TL BAYRAM YARDIMI ÖDENECEK!

Aile Bakanlığı bayram desteği için çalışmalara başladı. Bayrama kısa bir süre öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek Aile Bakanlığı'ndan geldi. Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin için belirli şartları karşılaması gerekmektedir.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 15.000 TL bayram ödemesinde bulunacaktır.Maaş

Milyonlarca vatandaşın faydalanacağı bu yardım ödemesi için açıklama yapıldı. Belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar bayram ödemesinden yararlanabileceklerdir. Bu tek şartı karşılamaları halinde nakit yardımdan faydalanacaklardır.

2023 yılı başlangıcı itibari ile zamlı yatırılan ödemeler vatandaşları oldukça rahatlattı. Devlet bu ödemeleri sürekli sağlamaya devam etmektedir.

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar için şart gelir durumu oldu. Hane başına düşen gelir durumu değerlendirilerek yardımdan yararlanıp yararlanılmayacağı netleşmektedir. Asgari ücretin üçte birinden gelirin az olması halinde başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram öncesinde bayram ödemelerini gerçekleştirecektir. 15.000 TL ödeme için belirlenen tek şart gelir durumu oldu. Başvuru yapıldıktan sonra onaylanması durumunda Ziraat Bankası veyahut PTT şubelerinden ödemeleriniz temin edebilirsiniz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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