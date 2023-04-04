Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine kasayı açtı! Başvuru yapanlara 1900 TL yardım yapılacak: Bayram öncesi yardım müjdesi!







1900 TL DESTEK ÖDEMESİ!







Aile Bakanlığı tarafından yeni başlatılan destek TBMM'den geçti. Bu destek ödemeleri belirli kişilere sağlanacaktır. Yardım ödemesinden kimler faydalanacaktır? Başvurular nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu destek ödemesi TBMM tarafından onaylandı. Emekli vatandaşlar ve asgari ücretliler de faydalanabilecektir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 Nisan ayı destek ödemeleri takvimini yayınladı. İhtiyaç sahipleri ve maddi yetersizlik yaşayan vatandaşlarımız için yeni destekler sağlanacaktır. Asgari ücretli ve emekli vatandaşlarımız için destek onaylanmış bulunmaktadır. Yardımlardan faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden TC kimlik ile başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç sahibi, dar gelirli, çalışmayan işsizler, öğrenciler, asgari ücret ile çalışanlar, emekli olanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destekler sağlanmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar başvuru yaparak düzenli destek alabileceklerdir. Yeni destek ile birlikte asgari ücretliler ve emekliler 12 ay düzenli olarak sosyal yardımdan faydalanabilecektir. E-Devlet internet adresinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yapabileceksiniz. Başvuru yapan vatandaşlara 850 TL- 1250 TL arasında ödemeler yapılacaktır. 2022 yılı Temmuz ayı itibari ile yardım ödemeleri devam etmektedir. Ödemeler için şart bulunmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Başvuru formunu doğru ve eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir. Onaylanan başvurular PTT aracılığı ile nakit para şeklinde alınacaktır. Okula giden çocuğu olanlar bu destek ödemesinden faydalanacaktır. Totalde aylık 1900 TL ödemeler hesaplara yatırılacaktır. Aile yardımı aylık ödemesi ve çocuk destek bileşeni için önemli olan hane içinde kişi başına düşen gelirdir. Yardım miktarı hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirlenmektedir. Destekler arasında Çocuk Destek Bileşeni bulunmaktadır. Çocuk Destek Bileşeni için ödenecek tutar 350 TL- 650 TL arasındadır.