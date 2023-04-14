Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! İhtiyaç sahipleri başvuru için sıraya girdi: Tamı tamına 15.000 TL tek seferlik yardım yapılacak! Emekli promosyonları her geçen gün daha da merak ediliyor. Banka tercihleri konusunda tereddütte kalan emeklilerin böyle olmasının sebebi ise bankalar arasındaki eşsiz rekabet.
Emeklilere mali açıdan inanılmaz fayda ve rahatlama sağlayan promosyon ödemelerinin miktarları merak ediliyor. Bu ödemeler ise bankadan bankaya değişebiliyor. Böyle olunca da emekli vatandaşın banka için tercih yapma imkanı bulunuyor ya da mevcut bulunduğu bankadan başkaca bir bankaya geçiş yapabiliyor. Yani promosyon ödemeleri bu denli önemli. Şimdi ise Garanti Bankası'nın yeni kampanyası var. Maaşlar artınca promosyon ödeme miktarları da arttı. 9 bin ve 20 bin detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
GARANTİ BANKASINDAN EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYAEmekli promosyon bankaların müşterilerini kaybetmemek için maaşlarına ek olarak verdikleri ek ödemelerdir. Bu ödemeler emeklinin maaşını ay bankadan almayı taahhüt etmesi ile olur. Bu ödemeyi 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler için verilen ödemelerdir. Bu ödemelerin yanında acil nakit avansı, kredi ödemeleri, ücretsiz EFT, havale desteği gibi avantajları da bulunmaktadır. Garanti Bankası emekli promosyonlarında bir güncelleme yaptı. Nisan ayı promosyon ödemelerini açıklayan bankanın promosyon miktarları haberimizde... İşte ayrıntılar...
Garanti Bankası nisan ayı için özel bir kampanyasını duyurdu. Buna göre hesabını Garanti Bankası'na taşıyan müşterileri için acil nakit promosyonu ödemesi yapacak. Yani buna göre emekli maaşını 3 boyunca Garanti Bankasından almayı taahhüt eden ve maaş hesabını taşıyan müşterilerinin eline anında 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Bu promosyon ödemesi rakiplerinden bir sıfır önüne geçmesine neden oldu.