EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 23:30

Aile Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahiplerine 13.500 TL yardım parası! Türkiye Aile Destek programı E-devlet başvuruları devam ediyor! Başvuran parasını hemen alıyor!

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarını azaltmak adına Aile Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalar kapsamında yeni bir yardım ödemesi duyuruldu. Yapılacak olan bu yardım, vatandaşların gelir seviyelerine göre belirlenecek. Ödemeler 10 bin 200 lira ve 15 bin lira arasında değişecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 23:30
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Aile Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahiplerine 13.500 TL yardım parası! Türkiye Aile Destek programı E-devlet başvuruları devam ediyor! Başvuran parasını hemen alıyor!
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Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için yapılacak olan bu yardım programı, Aile Bakanlığı'nın açıklamalarına göre kişilerin gelir seviyelerine göre belirlenecek. Bu kapsamda her aile farklı miktarlarda yardım alacak. 10 bin 200 lira ve 15 bin lira arasında değişiklik gösterecek.

Şartlar belli oldu! Gelir durumuna göre ödeme

PTT aracılığı ile yapılacak olan bu ödemeleri, asgari ücret alanlar, emekliler ve ihtiyaç sahipleri alabilecek. Başvurular elektronik ortamdan alınacak. En önemli nokta ise kişinin aldığı maaş olacak.

Aile destek ödemelerine zam yapıldı mı?



2023 yılının ilk ayı büyümek ayı olarak belirlendi. Bu ay içerisinde memur, emekli maaşları ve asgari ücretlerin yanı sıra sosyal yardım alanlarında da yeni artışlar meydana geldi. Bunların yanı sıra aile destek yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmadı. Türkiye Aile Destek Paketi ödemeleri henüz zam almadı.

ödeme

Ocak ayının aile destek ödemeleri ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ocak ayına ilişkin destek ödemeleri ile ilgili bir açıklama gelmedi. Lakin önceki aylarda yatırılan tarihleri baz alırsak ödemelerin ayın 15'inde yatması bekleniyor. Türkiye Aile Destek Paketi çerçevesinde verilen bu ödemeler Aile ve Maliye Bakanlıklarının desteği ile Temmuz ayında başlamıştı. Ayrıca 12 ay boyunca devam edeceği belirtilmişti. Ayrıca vatandaşlar yalnızca bir kez başvuru yapabilmektedir. Yıllık aile destek yardımları 10 bin 200 lira ve 15 bin lira arasında değişiklik göstermektedir.

Asgari ücretliler ve emekliler de alabiliyor

Türkiye Aile Destek programı, diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi yalnızca ihtiyaç sahiplerine verilmiyor. Bunun yanı sıra asgari ücret ve emekli maaşı alanlara da veriliyor. Program kapsamına giren kişilerin hane halkının kişi başına gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması yeterlidir. Bu şartı sağlayan kişiler e-Devlet sisteminden bir form doldurarak başvuruda bulunabilirler.

EDİTÖR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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