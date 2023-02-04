Aile Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi! Az önce açıklandı: Hane başı 1.100 TL yardım yapılacak!







ASHB DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ADIMLAR VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?







BU SORULAR ÖNEMLİ! DESTEK ŞARTLARINA UYUYOR MUSUNUZ?

HER EVDEN BİR VATANDAŞIN BAŞVURMASI YETERLİ OLUYOR!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Devlet tarafından pandemi döneminde milyonlarca vatandaşa bin 100 TL sosyal yardım ödemesi yapıldı ve müracaatlar 20 Nisan'da e-Devlet üzerinden başlatıldı.İşsizlik, çalışanların alım gücünün düşmesi ve kira faturalarının artması gibi sebeplerden dolayı pandemi döneminde ekonomik anlamda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için ülkemiz tarafından milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL olarak konuldu. ASHB destek ödemesi amacıyla müracaatlar e-Devlet üzerinden alınıyor. Detaylarının tam olarak anlaşılması için öncelikle sorgulama yapılması gerekiyor. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.Sorgulama için öncelikle gerekli olan sorular şu şekilde sıralanıyor: ‘Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'. Ödemelerin hesaplara yapılması içinse gerekli olan IBAN bilgilerimizi müracaat formuna eklememiz gerekiyor. IBAN verisini eklemeyenler ise PTT vasıtasıyla ödeme alabilecek.1100 TL pandemi yardımı için, her evden bir vatandaşın başvurması yeterli olacak. Değerlendirme neticesine göre yardım etmeye gereksinimi olanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. Müracaat yapmamış olanlar ise detaylar ile ilgili tetkik yapıyor. Başvuruya dair merak edilen bütün bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. 1100 liralık destek sunulan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, müracaatlar 20 Nisan tarihinden bu yana e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Müracaat sahiplerinin, müracaat formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlara ödeme yapılıyor. Bu ödeme, PTT-ATM'den hemen çekilebiliyor. Çalışan çalışmayan herkese ödenen bu destek ödemesi, ekonomik güvenliğini sağlamak amacıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ödeniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir ülkedeki hükümetin aile ve sosyal hizmet konularını yöneten bir bakanlıktır. Bu bakanlık, aile ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çeşitli hizmetler ve programlar sunar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve toplumsal sorunları çözmek için tasarımlanmış çok sayıda program ve hizmet sunar. Bu hizmetler arasında aile danışmanlığı, çocuk yuvaları, evlat edinme, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı müdahil olma, sosyal yardım ve çocuk hakları gibi konular yer alır.