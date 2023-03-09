Aile Bakanlığı'ndan sevindiren yardım: Şartlara uyan çocuklu ailelere 3.300 TL ödeme!













Yardım desteğine ihtiyacı olan ailelere yönelik para desteği kampanyası başlatıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu olan aileler için bir destek ödemesi kampanyası yürütecek. Yardım için belirlenen fiyatın 3 bin 300 TL olacağı belirtiliyor. Aile Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, yardım desteğime ihityaç duyan ve başvuran ailelere 3 bin 300 TL çocuk desteği yardımı yapılacağı bildiriliyor. Bahsi geçen ödemelerin onaylandığı ve sadece yardıma muhtaç olan çocuklu ailelerin başvurabileceği de bildiriliyor.Çocuklu ailelere sağlanacak destek tutarı belirlendi! İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi evladı olan aileler, başvuru yapmaları halinde devletten yardım alabilecekler. Yardımın tutarı ise 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sosyal destek yardımı başvurularını e-devlet yoluyla yapabilirsiniz ancak yalnızca 18 yaşından küçük olan çocuklar için anne veya babalar başvuru yapabiliyor. Başvuru işlemleri T.C. kimlik numarası ve şifre ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında yer alan formu doldurarak yapılabilir. Başvurular derhal incelemeye alınıyor ve sonuçları 10 gün içerisinde veriliyor. Resmi gazetede yayımlanan haberle birlikte, okula giden çocuğu olan ailelerin başvuruları da başlamış durumda. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabiliyor. Yardım ödemelerinin Mart ayında yapılması planlanıyor.