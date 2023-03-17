Aile Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu! TCKN sonu 2,6,8 ile bitenler dikkat: e-Devlet'ten yapmanız gerekiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından 2023 yılı için sosyal yardım ödemelerinde artış yapılacağına ilişkin bir duyuru yapıldı. Yeni ödeme detayları açıklandı. Hak sahipleri, hak ettikleri ödemeleri alabilmeleri için mümkün olan en kısa sürede başvuru yapmalı.
Sosyal Yardım Ödemelerinde Artış
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı için sosyal yardım ödemelerinde artışa gidildi. Yeni ödeme detayları ise aşağıdaki gibi;
Yaşlı aylığı 1.997 TL
40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL Evde bakım yardımı 4.336 TL SED ödemesi 3.038 TL
Ödeme Detayları
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemelerinin başladığını açıkladı. Aile Destek Programı kapsamında hanelere 850 - 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin Ocak ayı itibariyle artırıldı.
PTT İşyerlerinde Kurum Ödemeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek
Hak sahipleri doğalgaz ve elektrik tüketim desteklerinin yanı sıra sosyal yardım ödemelerini de artık e-Devlet üzerinden alabilecek. PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri, PTT işyerlerine gitmeye gerek kalmadan alınabiliyor.
PTT Dijital Dönüşümle Müşteri Hizmetlerini İyileştiriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine bankacılık, posta ve kargo hizmetleri sunan PTT, hizmetlerini iyileştirmek ve iş yeri yoğunluğunu azaltmak amacıyla dijital çözümleri hayata geçirdi. Online hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte PTT müşterileri artık kurumsal ödeme ve faturalarına e-Devlet platformu üzerinden erişip yönetebiliyor.
PTT AŞ'nin Online Hizmetlerine e-Devlet Üzerinden Erişim
PTT tarafından sunulan hizmetlere e-Devlet üzerinden ulaşmanın iki yolu bulunuyor. Doğrudan e-Devlet kanalı üzerinden hizmetler aranabilir veya e-Devlet kanalında kurumlar sekmesinde PTT altında listelenen hizmetlere erişebilir. Alternatif olarak, PTT'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının giriş ekranında yer alan ve kendilerini doğrudan yardım ekranına yönlendirecek olan "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklayabilir.
Kurumsal Ödemelerin Sorgulanması ve Aktarılması
Müşteriler, e-Devlet sisteminde yer alan "PTT Aracılığıyla Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesabıma Aktar" hizmeti ile adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulayabilir ve hesaplarına aktarabilir. "Hesabıma Aktar" hizmeti üzerinden EFT yapılırken hak sahibinin adı ile aktarım yapılacak IBAN numarasının adının eşleşmesi gerekir.
Tüketim Desteği ile Elektrik ve Doğalgaz Fatura Ödeme Hizmeti
Tüketim desteği ödemeleri e-Devlet üzerinden sırasıyla "Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme" ve "doğalgaz tüketim desteği ve fatura ödeme" aramaları yapılarak yapılabilir. Ekrandaki "Fatura Öde" butonu ile yönlendirilen ödeme ekranı üzerinden yardım tutarı görüntülenebilir ve konut faturaları ödenebilir. Yardım tutarının, fatura tutarının tamamını karşılamaması durumunda, yardım tutarından kalan ve müşteri tarafından ödenmesi gereken fatura farkı ekranda görüntülenir. Kalan bakiye de kredi
kartı veya banka kartı ile ödenebilir. Elektrik tüketim destek ödemelerinin ayda bir kez ile sınırlı olduğu ve destekten sadece mesken tarifeleri için yararlanılabildiği unutulmamalı.