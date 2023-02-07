Aile Bakanlığı'ndan yeni yardım paketi: Hane başı 5.160 TL ödeme yapılacak







ENGELLİ MAAŞLARI







Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için yapılan nakit yardımları devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan bilgilere göre engelli maaşlarına zam yapıldı. Peki engelli maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Engelli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir artış yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre engeli yüzde 40 ve 69 arasında olan vatandaşlar ve yüzde 70 engeli olan vatandaşların maaşları 4 bin 336 TL oldu. Engelli maaşından faydalanabilmek için alınacak sağlık raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması gerekiyor. Başka insanların yardımı olmadan hayatına devam edemeyen bütün engelli vatandaşlar başvuru yapabilir ve düzenli olarak ödemelerini alabilirler.Hane gelirinin kişi başı düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden daha az şekilde engelli maaşı hesaplanıyor. Sahiplenilen çocuklar da dahil bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlar için evde bakım hizmeti de vardır. Eş, çocuk, eş, ebeveyn, torun, torun eşi, kardeş eşi, kardeş çocuğu, eş ebeveyni, eşin erkek ve kız kardeşleri, eşin erkek ve kız kardeşinin eş ve çocuğu, amca ve amca eşi, teyze ve teyze eşi, dayı ve dayı eşi, hala ve hala eşlerinin hepsinin çocuklarının engelli bakımını sağlaması şartıyla engelli maaşı verilmektedir.