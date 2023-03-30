Aile Bakanlığı ödeme yapacak! TCN sonu 0,2,5 ile bitenlere 4336 TL nakit yardım hesaplara yatacak! Hemen kontrol edin







EVDE BAKIM MAAŞLARI DEVAM EDİYOR







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri kapsamında evde bakım maaşları zamlı haliyle hak sahiplerine ulaştırıldı. Peki 4 bin 336 TL ödeme şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri 2023 senesi için maaşlara yapılan yüzde 30 zam doğrultusunda yükseltildi ve evde bakım maaşları 4 bin 336 TL olarak hak sahiplerine yatırıldı. Her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemelerinin Mart ayı kısımları 15 Mart tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Ödemeler PTT aracılığıyla ya da IBAN numaralarına yatırılıyor.Sosyal destek ödemeleri kapsamında 2023 senesi için zamlanan tutarlarla birlikte evde bakım maaşları da 4 bin 336 TL oldu. Evde bakım maaşı alabilmek için başvurular e-Devlet sistemine giriş yaparak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapılabiliyor. Evde bakım maaşından faydalanmak için hasta, yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin yakınlarının evde onlara bakıyor olması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.