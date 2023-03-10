Aile Bakanlığı ödemeleri başladı! Banka hesaplarına 4.336 TL para yatacak! e-Devletten başvuran PTT'den parasını alıyor

Aile Bakanlığı ile vatandaşlara destek ödemeleri devam ederken son yıllara göre 3336 TL ödeme yardım miktarı bu yıl 4336 TL’ye yükseleceği duyuruldu.
Ay Sonuna Kadar Yapılacak
Bakanlık tarafından verilmekte olan destek ödemeleri tüm hızıyla sürdürmektedir. Asgari ücrete gelen zamların yanında destek miktarı da zamlandı. Yeni yılın gelmesi ile vatandaşın yararlanmış olduğu evde bakım ödemelerinin miktarı da yükseldi. Bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için verilen yardımlar ise her ayın 15 – 31’i arasında yatırılmaktadır. Başvurmak isteyenler özellikle gelir kriterlerine uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Ağır engelli bir vatandaşın sağlık raporuna da ihtiyaç vardır. Aynı zamanda evde bakım maaşını almak isteyenlerin engelli kişilerin ikametgahının da bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığından başvurması mümkündür.