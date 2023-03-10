Finans
10 Mart 2023 - 15:00

Aile Bakanlığı ödemeleri başladı! Banka hesaplarına 4.336 TL para yatacak! e-Devletten başvuran PTT'den parasını alıyor

Geçtiğimiz yıllarda 3336 TL ödemesi olan evde bakım parası bu sene yeniden başvurularını açarak 4336 TL'ye yükseldi.

Finans
10 Mart 2023 - 15:00
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Aile Bakanlığı ödemeleri başladı! Banka hesaplarına 4.336 TL para yatacak! e-Devletten başvuran PTT'den parasını alıyor


Aile Bakanlığı ile vatandaşlara destek ödemeleri devam ederken son yıllara göre 3336 TL ödeme yardım miktarı bu yıl 4336 TL’ye yükseleceği duyuruldu.

evde bakım masrafı

Ay Sonuna Kadar Yapılacak



Bakanlık tarafından verilmekte olan destek ödemeleri tüm hızıyla sürdürmektedir. Asgari ücrete gelen zamların yanında destek miktarı da zamlandı. Yeni yılın gelmesi ile vatandaşın yararlanmış olduğu evde bakım ödemelerinin miktarı da yükseldi. Bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için verilen yardımlar ise her ayın 15 – 31’i arasında yatırılmaktadır.

Başvurmak isteyenler özellikle gelir kriterlerine uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Ağır engelli bir vatandaşın sağlık raporuna da ihtiyaç vardır. Aynı zamanda evde bakım maaşını almak isteyenlerin engelli kişilerin ikametgahının da bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığından başvurması mümkündür.

Gerekli Belgeler

- Evde bakıma muhtaç kişi ile bakıcının kimlik fotokopileri,

- Devlet Hastanesi tarafından verilmiş olan ağır engelli raporu,

- Evde bakıma muhtaç olan kişiye ait iki tane vesikalık fotoğraf,

- Evde bakıma muhtaç olan kişinin varsa vasi atanma için mahkeme raporu.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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