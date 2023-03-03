Aile Bakanlığı öğrenciler için 1.611 TL ödeme yapacak! e-Devlet ile hemen başvuran parasını alacak







SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ OLARAK 1.611 TL ÖDEME YAPILACAK







İhtiyaç sahibi insanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal destek ödemelerini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki sosyal destek ödemeleri kimlere verilir? 1.611 TL ödeme alma şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile girdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına girmek ve ön başvuru kısmında yer alan formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Sonrasında başvuru onay sürecine giriyor. Sosyal desteklerden faydalanmak için devlet tarafından belirlenen bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir.Bu şartlar şu şekilde belirlenmiştir; Sosyal hizmet kuruluşunda olan ve destek görürlerse ailesinin ya da yakınlarının yanında durabilecek çocuklar için; ekonomik sebeplerle destek görmedikleri için muhtaç duruma düşen insanlar için tedbir kararı olmadan sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanıp ailesi tarafından bakılması sağlanabilecek çocuklar için; tedbir kararı kapsamında yaş sınırını tamamlayan ve sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılan, iş ve meslek kursları ya da eğitime devam eden ya da iş ve meslek sahibi olamayan ve destek görmedikleri zaman muhtaç duruma düşeceği tespit edilen gençler için; felaket, afet, hastalık, kaza geçirip kendini ve geçindirdiği aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve hayati tehlikesi olan ve ameliyat durumlarında olan ya da vefat eden insanların çocukları için ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi çocuklar için Ekim ayında 349 milyon 452 bin TL ödeme yapıldığını, çocukların sosyal anlamda gelişmelerinin çok önemli olduğunu ve SED ödemeleri ile birlikte çocukların sosyalleşmesine destek verildiğini açıkladı.