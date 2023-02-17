Aile Bakanlığı öğrencilere sahip çıktı! O tarihlere dikkat: Ayrı ayrı üç ödeme birden yapılacak! İlkokul, ortaokul, liseye gidenler dikkat!







Ne kadar para desteği verilecek?







Başvurular nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere para desteği vereceğini duyurdu. Öğrencilerin puanına, başarı sırasına bakılmadan para desteği sağlanacak. Burada önemli olan, ailenin ekonomik hali. Ailenin geliri asgari ücretin 3'te 1'ine eşit ise öğrenci velisiyle birlikte başvuru yapabilir. Lisans öğrencilerinin de yararlanabileceği bu yardımda, öğrencinin veli ile başvurmasına gerek duyulmuyor. Lisans öğrencileri bireysel olarak başvuru yapabilirler. Ödemeden yararlanabilmek için ekonomik durumları hakkında yalan söyleyen kişiler olursa tespit edilerek hukuki süreç ve yargılamalar başlatılabilir. Formların doğru ve tam doldurulması önemlidir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile birlikte; okul öncesi öğrencilere 2.059,99 lira, ilköğretim öğrencilerine 3.090 lira, ortaöğretim öğrencilerine 3.295,99 lira, ortaöğretim yaşında olan ama okula devam etmeyen çocuklara 2.059,99 lira, yükseköğretim öğrencilerine 3.708 lira, kuruluş bakımından farklı olanlara ise 1.648 liralık ödeme yapılacak. Sosyal Ekonomik Destek bu yıl yüzde 30 zam aldı.Şartları sağlayan öğrenciler il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerine bizzat kendileri dilekçe vererek başvuruda bulunabilirler. Bununla birlikte e-Devlet ile de başvuru yapmak mümkün. Bakım önlemi kararı olan, bir sosyal hizmet kurumunda bakılan ve şartların sağlanması durumunda ailelerine veya yakınlarına verilecek çocuklar esas alınarak başlatılan bu kampanyadan maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları da yararlanabilmektedir. Bu noktada yaş sınırları ve bakım önlem kararı dikkate alınmaktadır.