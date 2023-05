Aile Bakanlığı sosyal yardımlara zam yaptı! Hemen başvuranlar mayıs ayında 2060 TL devlet yardımı alacak

İŞTE BAŞVURU YÖNTEMİ





Türkiye'de milyonlarca insanın her ay düzenli olarak faydalandığı aile yardımı ödemelerine yapılan son artış, vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri arasında yer alan aile yardımı ödemeleri, son artışla birlikte Mayıs ayından itibaren hesaplara 2059 TL olarak yatırılacak. Bu artış, ihtiyaç sahibi ailelerin maddi açıdan rahatlamasına yardımcı olacak. Aile yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile veya T.C kimlik kartı ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidilerek yapılabiliyor. Başvurusu onaylananlar, yardımdan 12 ay boyunca düzenli olarak faydalanabiliyor. Aile yardımı ödemeleri, her ayın 15'inden itibaren PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor.Aile yardımı almak isteyenler için güzel bir haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek paketi kapsamında PTT üzerinden düzenli olarak ödenen aile yardımı miktarını arttırdı. Başvuru yapmak için de sadece tek bir şart var: Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Başka bir şart aranmadığı için, gelir durumuna bakılmadan başvuru yaparak yardım parası alabilirsiniz. Ayrıca, emekliler ve asgari ücretli çalışanlar da başvuru yapabilirler. Peki nasıl başvuru yapılır? Hangi kanal aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz?Başvurular e-devlet üzerinden T.C kimlik no ve şifre ile veya T.C kimlik kartı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilenler, yardımdan 12 ay boyunca yararlanabilecekler. Aile yardımı ödemeleri her ayın 15’inden itibaren PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Aile yardımı fırsatını kaçırmamak için Mayıs ayı başına kadar başvuru işlemlerini tamamlamayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet adresinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.