Aile Bakanlığı ve PTT bir oldu: Vatandaşa oluk oluk para akacak: Tamı tamına 2750 TL yardım almak için bu şart!







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EV HANIMLARINA 2750 TL NAKİT YARDIMI VERİYOR!







SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA BAŞVURU YAPILIYOR!

EVLENME DURUMUNDA DUL MAAŞLARI KESİLİYOR!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ev hanımlarına PTT aracılığı ile 2750 TL nakit para yardımı sağlamak üzere başvuru duyurusu yayınladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik kriz koşullarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yardımına yetişmek amacıyla ev hanımlarına nakit yardım sağlamayı hedefliyor. Başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan ev hanımlarına her ay 2.750 TL para yardımı yapılacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapılması halinde bağlanıyor. Eşinden ayrılmış ya da eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten faydalanabiliyor. Ayrıca, hayatını kaybeden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babası da dul ve yetim aylığı alabiliyor. Ölüm aylığı olarak da bilinen bu ödemeler, 5500 liralık en düşük emekli maaşı üzerinden hesaplanıyor. 2023 yılında dul ve yetim aylığının listeleri ise şu şekilde: Yüzde 75: 4.125 lira, Yüzde 50: 2.750 lira, Yüzde 25: 1.375 lira. Dul ve yetim aylığından faydalanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.Dul olan ev hanımlarının evlenmesi halinde bu maaşların kesilmesi durumu da mevcut. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik kriz koşullarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşın yardımına yetişmeye devam ediyor. Kadınların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan ev hanımlarına her ay 2.750 TL para yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu destek ödemelerinin bağlanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik kriz koşullarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşların hayatını daha kolay idame etmesini sağlamaya çalışıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlarından biridir. Bakanlık, aile ve sosyal hizmetlerin planlaması, yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak görevli bir kurumdur. Bakanlığın amacı, toplumda aile ve sosyal hizmetlere ulaşmanın kolaylaşmasını, bu hizmetlerin kalitesinin artmasını ve sosyal adaletin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bakanlık, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi kişiler gibi farklı kesimlere hitap eden birçok hizmet sunmaktadır. Bunlar arasında evlat edinme, koruyucu aile hizmeti, sosyal yardım ve destek hizmetleri, kadın ve aile şiddeti konularına yönelik hizmetler yer alır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasına ve sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı olmak için çalışır.