Aile Bakanlığı yardım kampanyasını duyurdu! Tek şartla her aileye 2500 TL verilecek: O tarihe kadar başvurun

Devlet, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık yeni destek programları oluşturmaktadır. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükanne Projesi ile anneanne ve babaannelere torunlarına bakmaları karşılığında ödeme yapılacaktır. Bu proje kapsamında, şartları sağlayan vatandaşlar için 2 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilecektir.
BÜYÜKANNE PROJESİ NEDİR?
Büyükanne Projesi, torunlarına bakım sağlayan anneannelere ve babaannelere yönelik bir destek programıdır. Bu programdan yararlanmak için torunlarına bakmakta olan bir anneanne ya da babaanne olmak gerekmektedir. Proje kapsamında ödenecek tutar ise 2 bin 500 TL'dir.
Torun bakma aylığı başvurusu için henüz resmi bir tarih açıklanmamıştır. Ancak proje başvurularının en kısa sürede açılması beklenmektedir. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı ise henüz netleşmemiştir. Büyükanne Projesi, torunlarına bakım sağlayan anneannelere ve babaannelere maddi destek sağlayarak, yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendirecektir.
BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Büyükanne Projesi kapsamında torunlarına bakan anneanneler ve babaanneler için torun bakma aylığı ödemesi yapılmaktadır. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri, SGK
İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Başvurular aralıklı olarak açılmaktadır ve e-Devlet platformu veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilir.
TORUN BAKMA MAAŞI KAÇ TL
Torun bakma aylığı şartları arasında, anne ve anneanne ya da babaannenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, anneannenin torununa bakacak yaşta olması, torunun 3 yaşından küçük olması, anneannenin aynı ilde ikamet etmesi ancak aynı evde ikamet etmemesi, annenin SGK çalışanı olması, doğumundan önce 1 yıllık sigorta süresinin bulunması, doğum izninin ardından işe devam ediyor olması ve hane gelirinin 3 asgari ücreti aşmaması bulunmaktadır. Torun bakma aylığı ödemeleri 6 ay süreyle devam etmektedir ve aylık ödeme miktarı 425 TL olup toplamda 2.500 TL’ye kadar ödeme yapılmaktadır. Pilot iller olan Konya, Gaziantep, İstanbul, Antalya, Bursa, Sakarya, Tekirdağ, Ankara, Kayseri ve İzmir’de yaşayan ailelerin bakıcı yardımı almamış olmaları da bir diğer şarttır. Proje, torunlarına bakacak olan büyükannelerin desteğiyle hem ailelerin ekonomisine katkı sağlamayı hem de büyükannelerin sosyal hayatta daha aktif olmalarını hedeflemektedir.