Aile Bakanlığı yardım musluklarını açtı: İhtiyacı olan hemen başvursun! 5.100 TL nakit ödenecek







ASHB YARDIMLARI İLE 5100 TL'LİK ÖĞRENCİ DESTEĞİ BAŞLADI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere karşılıksız olarak 5100 TL öğrenci yardımı başlattı. Devlet, her yıl çok sayıda öğrenciye destek ödemesi yapıyor ve bu yıl, tek sefere mahsus olmak şartıyla öğrencilere 5100 TL’lik bir destek verilmesi kararlaştırıldı. Destek, anne ya da babalar tarafından başvurulması halinde alınabilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde öğrenci yardımlarından hemen yararlanmak isteyenlerin, başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile doğrudan ya da ehliyet üzerinden yapmaları gerekiyor.





BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Devlet her yıl çok sayıda öğrenciye destek ödemeleri gerçekleştirerek 18 yaşından büyük öğrencilere 5100 TL ve üniversite öğrencilerine 8.500 TL'lik teşvikler sunmaktadır.2023 yılında devlet, öğrencilere teşvik olarak çok sayıda yeni destek ödemesi yapacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri bu yardımlardan yararlanabiliyor. 18 yaşından büyük öğrenciler kendi başvurularını kendileri yapabiliyor. 18 yaş altı öğrenciler ise başvurularını bir büyükleri ile birlikte yapabiliyor. Bu teşvik programından yararlanmak isteyen öğrenciler, eğitim öğretim süreci çok önemlidir. Devlet okullarında eğitim gören öğrenciler, bu sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere 5100 TL’lik destek ödemesi yapılırken; üniversite öğrencilerine ise 8.500 TL olarak açıklandı. Bu ödemeler, başvuruların hemen yapılması halinde oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Devlet, öğrencilerin daha rahat bir şekilde eğitim hayatına devam edebilmeleri için önemli adımlar atıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvurularını derhal yapmalarını öneriyoruz.