KAMU PERSONELİ
03 Şubat 2023 - 20:15

Aile Bakanlığına 4.175 personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz alım yapılacak: Yaş şartına dikkat!

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimizi bu zamanlarda birçok vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntının başlıca nedenlerinden birisidir işsizlik. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacağına dair açıklama yaptı. İşte haberin detayları…

KAMU PERSONELİ
03 Şubat 2023 - 20:15
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Aile Bakanlığına 4.175 personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz alım yapılacak: Yaş şartına dikkat!


2022 yılının başlarında yapılan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı duyurusu yapıldı. Atama bekleyen memur adaylarının yüzünü güldürecek haber sonunda geldi. Detaylar haberimizde…

personel

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4.175 PERSONEL ALIMI DUYURUSU! 2. YEDEK ATAMA



20-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınan seçme işlemleri sonucunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 4175 sözleşmeli personel alımına katılan ve yedek olarak yapılan sınavda başarılı olan adaylar arasından (39) kabul edildi.20-27 mayıs 2022 tarihindeki tercih yapma işleminden sonra kalan pozisyonlar için yedek adayların sayısına göre seçim olacaktır.

AİLE BAKANLIĞI YEDEK ATAMA KADROLARI

Yedek adaylardan yapılan tercihler sonucunda boş kalan ve tabloda belirtilen (39) pozisyona sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilme yapıldı:

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) (4/B) 1,

ASDEP (Psikoloji) (4/B) 1,

ASDEP(Çocuk Gelişimi) (4/B) 1,

Sosyal Çalışmacı (4/B) 9,

Psikolog (4/B) 1,

Fizyoterapist (4/B) 1,

Avukat (4/B) 6,

Diğer Sağlık Personeli (4/B) 5,

Büro Personeli (4/B) 14 olmak üzere 39 kadroya atama yapıldı.

MEMUR ALIMI YEDEK ATAMA BAŞVURU SÜRECİ

Aile Başkanlığı tarafından yapılan 4.175 sözleşmeli personel alımı sınavı sonuçlarına göre, Aile İşleri Daire Başkanlığı sözleşmeli personel yedek kadrolarına terfi edecek adayların aşağıdaki belgeleri en son 03. 02 .2023 tarihine kadar bizzat veya şahsen devlet dairesine yada PTT/ Kargo ile ikamet ettikleri şehirdeki aile sosyal hizmetler il müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONEL ALIMI ATAMA BELGELERİ

Atama Başvuru ve Beyannamesi, E-Devletten alınan Mezuniyet Belgesi, Mezuniyet belgesini/diplomasını E-Devlet sayfasından temin edemeyen kişiler; elden teslim yapacakları için belgenin aslını PTT yada kargo ile yollayacakları için noterden tasdikli sureti de gerekli olacak unutulmamalıdır. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve aşağıdaki duyuruda yer alan diğer tüm belgeleri hazırlamak gerekiyor.

Duyuru tam metni: https://isilanlarikariyer.com/d/file/aile-bakanligi.20230201174406.pdf

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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