Aktüel
17 Ocak 2023 - 00:30

Aile boyu gezmeye sevenlere süper fiyat! Dacia Jogger'ın yeni fiyatı alıcıları büyüledi: İşte güncel fiyat listesi

Dacia'nın aile arabası olarak tanımlanan Jogger modeli markanın diğer modellerine göre uygun olan fiyatıyla dikkat çekiyor. Piyasadaki fiyat artışına karşı fiyatı hala cazip gelen Jogger modeli özellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte, Dacia Jogger modellerine göre fiyat listesi...

Aktüel
17 Ocak 2023 - 00:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aile boyu gezmeye sevenlere süper fiyat! Dacia Jogger'ın yeni fiyatı alıcıları büyüledi: İşte güncel fiyat listesi


Yedi kişilik araba modeli olan Dacia Jogger, uygun fiyatı ile birçok kişinin dikkatini çekiyor. Büyük araba olmasına karşın 609.000 TL'ye satışa sunulan model, aynı büyüklükteki rakip modellere karşı oldukça uygun. Ayrıca aracın tasarımı ve özellikleri de yoğun ilgi görmesini sağlamaktadır. Geniş özellikleri olan model, fiyat-performans bakımından çok uygun.

DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ

Dacia Jogger özellik olarak çok geniş yelpazelidir. 110 beygir gücünde güç üretimi yapan motoru vardır. Turbo besleme özelliğine sahip olan motor manuel şanzıman ile donatılmıştır. Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu aracın satış değeri 609.900 TL. Essentiel Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu aracın satış değeri ise 623.900 TL'dir.



dacia jogger

Expressiyon Turbo 110 bg 7 koltuklu modeli 603.900 TL'ye satışa sunulurken, Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 kişilik modeli 643.900 TL'ye satılıyor. Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu modeli 634.000 TL, Yeni Dacia Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 kişilik modeli ise 668.900 TL.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ