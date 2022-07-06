EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 02:58

Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?

Aile Destek Programı ile ilgili başvurular devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin sonuçlanıp sonuçlanmadığını araştırıyorlar. Bu kapsamda aile destek ödemeleri ise yatıp yatmadığı konusu da sorgulanıyor. Aile Destek Ödemesi sorguları ise e-devlet kapısından yapılıyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı? İşte, e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı..

EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 02:58
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Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?


Aile Destek Programına ilişkin başvurular 27 Haziran Pazartesi günü başlatılmıştı. O tarihten bu yana alınan başvurular sonrası yapılan değerlendirmelerin sonunda ise ihtiyaç sahibi olarak belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara aylık 450 TL ile 600 TL arasında bir ödeme sağlanacak. Ödemeler 12 ay boyunca devam edecek.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular ise ihtiyaç sahibi aileler tarafından e-devlet kapısı üzerinden yapılmaya devam ediyor. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürdürdüğü uygulamayla başvuruları kabul edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Aile Destek Programı Başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyorlar. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı?



Aile destek ödemesi yattı mı

Türkiye aile destek programı devam ediyor!

Aile Destek Programı ile ilgili başvurulara ilişkin sonuçların aramaları yoğun ilgi görüyor. Programa başvuran vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde ödeme alacakları tarihi beklemeye başladılar.

Bilindiği üzere başvuru sonuçları, yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonrası da belirleniyor. Vatandaşlar, e-devlet sisteminden yaptıkları başvurularının değerlendirilmesini beklerken, başvuru sırasında verilen bilgiler ilgili kurumlarca teyit ediliyor. Kişi şayet başvuru şartlarını taşıyorsa ihtiyaç sahibi olduğu tespit ediliyor ve Devletin ödeneğinde faydalanabiliyor.

Aile Destek Programına ilişkin başvuru sonuçları ise başvuru yapılan e-devlet kapısından sorgulanıyor.

Aile destek programına kimler başvur yapamaz?

İkameti yut dışında olanlar,

Adres gizliliği kararı kapsamında olanlar,

18 yaşından küçükler,

T.C. Vatandaşı olmayanlar.

Son 15 gün içinde haneye herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu almayanları e-Devlet Sosyal Yardım Başvuruları değerlendirmeyecektir.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada Aile Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelere verilecek aile destek ödemelerinin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesap numaralarına aktarılacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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