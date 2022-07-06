Aile Destek Programına ilişkin başvurular 27 Haziran Pazartesi günü başlatılmıştı. O tarihten bu yana alınan başvurular sonrası yapılan değerlendirmelerin sonunda ise ihtiyaç sahibi olarak belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara aylık 450 TL ile 600 TL arasında bir ödeme sağlanacak. Ödemeler 12 ay boyunca devam edecek. Destek ödemelerine ilişkin başvurular ise ihtiyaç sahibi aileler tarafından e-devlet kapısı üzerinden yapılmaya devam ediyor. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürdürdüğü uygulamayla başvuruları kabul edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Aile Destek Programı Başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyorlar. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı?
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 02:58
Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?
Aile Destek Programı ile ilgili başvurular devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin sonuçlanıp sonuçlanmadığını araştırıyorlar. Bu kapsamda aile destek ödemeleri ise yatıp yatmadığı konusu da sorgulanıyor. Aile Destek Ödemesi sorguları ise e-devlet kapısından yapılıyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı? İşte, e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı..
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 02:58