Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? Aile Destek Programı ödeme miktarları belli oldu

Aile Destek Programı'nın ilk ödemelerinin Temmuz ayında gerçekleştirileceği açıklanmıştı Aile Destek Programı dahilinde yapılacak ödemeler için başvuru nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...
Kimler ödemelerden faydalanacak?Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılacak yardımlardan ihtiyaç sahibi herkesin yaralanabileceği açıklandı. Başvuru şartlarının önemli olduğu sosyal yardımın, düzenli sosyal yardım alan aileler veya almayan aileler olarak ayrım yapılıp verilmeyeceği öğrenildi. Başvurusu onaylanan herkes yardımdan faydalanabilecek.
Nasıl başvuru yapılır?
Başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden alınacak. E-Devlet kullanmayan vatandaşların ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunup başvuru işlemleri yapabileceği açıklandı.