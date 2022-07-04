EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 22:57

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? Aile Destek Programı ödeme miktarları belli oldu

Aile Destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair duyuru yayınladı. Ödemelerin ne zaman yapılacağı ve ne kadar ödeme yapılacağı da açıklandı. İşte detaylar...

EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 22:57
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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? Aile Destek Programı ödeme miktarları belli oldu


Aile Destek Programı'nın ilk ödemelerinin Temmuz ayında gerçekleştirileceği açıklanmıştı Aile Destek Programı dahilinde yapılacak ödemeler için başvuru nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kimler ödemelerden faydalanacak?

Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılacak yardımlardan ihtiyaç sahibi herkesin yaralanabileceği açıklandı. Başvuru şartlarının önemli olduğu sosyal yardımın, düzenli sosyal yardım alan aileler veya almayan aileler olarak ayrım yapılıp verilmeyeceği öğrenildi. Başvurusu onaylanan herkes yardımdan faydalanabilecek.

Nasıl başvuru yapılır?



Başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden alınacak. E-Devlet kullanmayan vatandaşların ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunup başvuru işlemleri yapabileceği açıklandı.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Başvurusu onaylanan vatandaşlar 12 ay boyunca bu ödemelerin sahibi olacak. Ev halkı içerisine düşen gelir hesabına göre 450 TL, 500 TL, 550 TL ve 600 TL şeklindeki ödemeler aylık şekilde verilecek. 12 ayın toplamında vatandaşlar 5.400 TL ile 7.200 TL aralığında bir yardımdan faydalanmış olacaklar.

Ödemeler ne zaman?

İlk ödemeler kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Bu açıklamaya göre 4 ve 7 Temmuz arasında ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bu tarihler aralığında hesaplarını kontrol etmeleri ifade edildi.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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