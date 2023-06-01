









AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE YENİ BAŞLANGIÇ







Aile destek programı ödemelerinde yeni dönem: 12 ay sözü verilmişti! Bakanlıktan şok karar. Aile destek programının durumu hakkında şüpheler ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardım ödemeleriyle ilgili olarak, Haziran ayında da ödemelerin yapılıp yapılmayacağı konusunda sorular gündeme geldi. İşte detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen aile destek programı, ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yapılan sosyal yardım ödemelerini kapsamaktadır. Bu program kapsamında, ailelere aylık 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılmaktadır. Programın süresi 12 ay olarak belirlenmiştir ve son aylara yaklaşılmaktadır. Bu nedenle, binlerce kişi son ödemenin ne zaman yapılacağını merak etmekte ve araştırmalar yapmaktadır. Haziran ayında sosyal yardım ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı ve son ödeme tarihi gibi detaylar da araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte diğer ayrıntılar...Aile destek programı kapsamında sosyal yardım ödemelerinin devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir uzatma yapılmayacağı belirtilmektedir. Resmi makamlardan yapılan açıklamalar olmadığı sürece ödemelerin 12 ay boyunca devam edeceği ve son ödemenin Haziran ayında yapılacağı bilinmektedir. Ödemelerin sona ermesiyle birlikte yeni başvuruların Haziran ayında başlayacağı bilgisi de verilmektedir. Haziran ayında sosyal yardım ödemeleri yapıldı mı? Haziran ayı için yardım ödemesi var mı? soruları da araştırılmaktadır. Sosyal destek ödemeleri, aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'in altında olan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere verilmektedir. Bu nedenle, destek ödemelerine başvuru yapabilenler arasında yoksulluk sınırının altında maaş alan ve belirli şartları taşıyan binlerce vatandaş bulunmaktadır. Hak sahipleri belirlendikten sonra ödemeler hesaplara aktarılmaktadır. Aile Bakanı Derya Yanık da ödemeler yapıldığında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaktadır. Ancak resmi açıklama olmadığı sürece ödemelerin Haziran ayında sona ereceği ve yeni dönem başvurularının başlayacağı bilinmektedir.