Aile dizisi evlatlık olan kim, Cihan mı yoksa Aslan mı? Aile'de büyük sır kafaları karıştırdı







AİLE DİZİSİNDE EVLATLIK OLAN KİM, CİHAN MI YOKSA ASLAN MI?







HÜLYA’NIN EVLATLIK OĞLU KİM? ASLAN MI CİHAN MI?

SOYKANLAR ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

İki dev ismi ekranlarda görmek isteyen birçok dizi izleyicisini heyecanlandıran Aile dizisi hem güçlü kadrosu hem de hikayesiyle izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. İddialı yapımda final yaklaşırken heyecan da artıyor, son bölüm herkeste şok etkisi yarattı. Detaylar haberimizde…Show TV'de dün akşam yayınlanan Ay Yapım'ın bu yılki en favori dizilerinden olan "Aile" 11. bölümünde izleyen herkesin dikkat çeken sıcak bir gelişme oldu. Bu gelişme sonrası dizinin sevenlerinde büyük merak uyandırdı. Soykan ailesinin, bir oğlunun evlatlık oğlu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Evlatlık olan o çocuk kim? Cihan mı? yoksa Aslan mı? bu sorunun cevabı herkesi heyecanlandırdı. Aile dizisinin 11. bölümü, tüm izleyici gruplarında reytinglerin düştüğünü gördü. AB ve ABC1 gruplarındaki bu düşüş seriyi 1. sıradan 2. sıraya düşürdü. Salı gecesi "Yalı Çapkını "ın yeni bölümünün yayınlanması, aile dizisinin dengesini bozmuş gibiydi. Dizinin temposunu hiç düşürmeyen nefes kesici bölümler sosyal medyada gündem yarattı. Twitter'ın TT listesinde yaklaşık bir saat #aile hashtag'i yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisinin başrollerinde olduğu Nejat İşler, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunu Ahmet Katıksız’ın aldığı yapımın özgün senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.Olaylardan sonra kendine gelen Aslan, İlyas'ı arar ve ona Ati'nin öldüğünü söyler. İlyas, oğlunun ölümünden Aslan'ın sorumlu olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Aslan, İlyas ile buluştuğu zaman bütün yaptıklarını itiraf etmiştir. İlyas oğlunun intikamını alacağını söylerken iki aile arasında resmen savaş çıkar. Yağmur'un evden kaçmasının ardından Aslan'ın evde kalın uyarılarına kulak asmayan Hülya ve Devin, İlyas'ın yeğeni Gökhan tarafından takip ve baskı altına alındı. Devin ondan kaçmayı başarır ama aracı hasar görür. Hasarlı bu araçla İlyas'ın karanlık planları vardı. Polisin karşı taraftan kendisini ziyarete geleceğini bilen Soykan ailesi, avukatın asılsız ifadesini ezberledi. Kalbi kırılan Devin, yanlış bir açıklama yapmakta tereddüt eder, ancak sonunda Aslan'ın elini tutup yanlış ifadeyi verir. İlyas ile husumeti bitirmek isteyen Hülya, İbo ile İlyas'ın karşısına çıktı. O görüşmede Soykanlar ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. Hülya'nın iki oğlundan birisinin evlatlık olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Cihan mıydı yoksa Aslan mıydı? İlyas, oğlunu ölümünden sonra Hülya Soykanın da aynı acıyı çekmesi gerektiğini söyleyerek iki oğlu arasında seçim yapmasını istedi. Bunun üzerine Hülya Soykan büyük bir çıkmaza girdi.İlyas, Hülya ve Devin ‘in çarptıkları aracı tamir ediyor süsü ile bomba yerleştirdi. Son olarak Yusuf Soykan'ın ölüm yıldönümünde tüm aile bomba yüklü bir arabayı mezarlığa sürdü. Aslan ne olduğunu son anda anladı ama artık çok geçti. Bir bomba patladı. Büyük patlama sonucunda Soykan ailesinin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. "Aile" yeni bölümüyle Salı akşamları saat 20.00'de Show TV'de.