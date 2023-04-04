Aile dizisi sonları oldu! Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ'a resti çekti: Bebekleri henüz küçücüktü













Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin Aile dizisinde yer almasıyla beğeniler gelirken kısa sürede dizi reyting sıralamalarında üstlerde yer aldı. Çiftin uyumu tartışılmaz hale gelirken sosyal medya o sahnelerin paylaşımıyla doldu taştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden ötürü yakın sahneleri olay olurken Başak Dizer'in tepkisi merak konusu oldu. Televizyon ekranlarının yayın dünyasının ve sosyal medyanın tartışılır hale gelen Kıvanç ve Sarıkaya uyumuna sorunları peş peşe getirdi.Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizerr bu uyumluluk haberleri üzerine rahatsız olduğu iddiaları gündemde yer alırken bunlara karşılık olarak ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya'yı kıskandığı ve Kıvanç'a şartlar sunduğu öğrenildi. Aile dizisinde yer alan Aslan ve Devin karakterinin dolu dizgin aşklarına şahitlik yapan öpüşme sahnelerinde ikili adeta yaşayarak oynadı. Bu durum Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i rahatsız etti.