MAGAZİN
23 Ocak 2023 - 15:16

Aile dizisi yuva dağıtacak! Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği çıkmaza girdi: O sahneler kavganın fitilini ateşledi!

Aile isimli dizi için set çalışmalarına başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, samimi bir şekilde pozlar vermeye başladılar. İki başarılı oyucu ile ilgili ortaya bomba iddialar atıldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda "kıskançlık" nedeniyle eşini sette yalnız bırakmamak için İzmir'e gelmişti. Son iddialar ortalığı iyice karıştırdı.

MAGAZİN
23 Ocak 2023 - 15:16
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Aile dizisi yuva dağıtacak! Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği çıkmaza girdi: O sahneler kavganın fitilini ateşledi!


Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'Aile' dizisi için kameraların karşısına geçtiler. Dizi henüz başlamadı ama dedikoduları dizinin konusunun önüne çok fazla geçti. Tatlıtuğ ve Sarıkaya hakkında ortaya atılan aşk yaşıyorlar dedikoduları iyice ayyuka çıkarken Serenay Sarıkaya'nın her partnerine aşık olduğu yönündeki iddialar Başak Dizer'in kıskançlık yapmasına neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Bilal Özcan yeni bir iddiada bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya

KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA ÇİFTİ HAKKINDA BOMBA İDDİA



Magazin yorumcusu Bilal Özcan, iki ünlü ismin set çalışmalarının bir sahnesinde kucaklaştığı fotoğrafı hatırlatarak, "Serenay Sarıkaya burada bir şey hissetmiyor mudur? Mesela Serenay, 'Keşke Kıvanç evli olmasaydı' demiş midir?" şeklinde ifadeler kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya

7 yıldır Başak Dizer evli olan ve yeni baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu açıklama hayranlarını epey kızdırdı. Bilal Özcan tarafından ortaya atılan bu iddia, bazı internet kullanıcılarının tepki göstermesine neden olurken, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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