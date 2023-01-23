Aile dizisi yuva dağıtacak! Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği çıkmaza girdi: O sahneler kavganın fitilini ateşledi!







KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA ÇİFTİ HAKKINDA BOMBA İDDİA







Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'Aile' dizisi için kameraların karşısına geçtiler. Dizi henüz başlamadı ama dedikoduları dizinin konusunun önüne çok fazla geçti. Tatlıtuğ ve Sarıkaya hakkında ortaya atılan aşk yaşıyorlar dedikoduları iyice ayyuka çıkarken Serenay Sarıkaya'nın her partnerine aşık olduğu yönündeki iddialar Başak Dizer'in kıskançlık yapmasına neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Bilal Özcan yeni bir iddiada bulundu.Magazin yorumcusu Bilal Özcan, iki ünlü ismin set çalışmalarının bir sahnesinde kucaklaştığı fotoğrafı hatırlatarak, "Serenay Sarıkaya burada bir şey hissetmiyor mudur? Mesela Serenay, 'Keşke Kıvanç evli olmasaydı' demiş midir?" şeklinde ifadeler kullandı.7 yıldır Başak Dizer evli olan ve yeni baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu açıklama hayranlarını epey kızdırdı. Bilal Özcan tarafından ortaya atılan bu iddia, bazı internet kullanıcılarının tepki göstermesine neden olurken, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.