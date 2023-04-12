Aile dizisinde kayınvalide Hülya, Devin'e 'Gelin Maaşı' yatırdı!







KAYINVALİDE HÜLYA, GELİNİ DEVİN'E GELİN MAAŞI GÖNDERDİ







Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nur Sürer'in oynadığı "Aile" dizisi, her hafta salı akşamları Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. İzlenme rekorları kıran dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.Aile dizisinde Soykan ailesinin annesi Hülya'yı oynayan Nur Sürer, oğlu Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ) evleneceği gelini Devin'e (Serenay Sarıkaya) gelin maaşı bağlıyor. Devin'in banka hesabına gelen 189 bin TL maaşın karşılığı olarak yazan 'Gelin Maaşı' ibaresi izleyicilerin oldukça fazla ilgisini çekti.Hem Twitter hem de Instagram'da gündeme bomba gibi düşen bu sahneye sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorumlar yaptılar. Twitter'da gündem olmasının ardından bazı kadın kullanıcılar "Allah'ım nasip et" şeklinde ifadeler yazarken, erkek izleyiciler "Damat maaşı yok mu?" yazarak olayı espriye çevirdiler.