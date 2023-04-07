Aile dizisinde o sahnenin sebebi buymuş! Kıvanç ve Serenay zirve için bunu yapmış: Yüksek reytingin sebebi...













DEVİN'DEN REST GELDİ

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde izleyiciyi ters köşe yapan aksiyon, gerilim sahneleri yer aldı. İlk 5 bölümü geride kalırken güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle tam puan aldı. Reyting rekorları kıran ve ilk sırada yer alan aile dizisinde savaş başladı.Hülya ve Devin savaşı yavaş yavaş başlarken altıncı bölümde her şey ortaya çıkacak. Yeni bölümle beraber dizide yeni sayfa açılırken izleyici Soykan ailesinin içinde başlayan savaşa şahitlik edecek. Yayınlanan son bölümle beraber 6. bölümün tanıtımı yayınlanırken yeni hikayenin sinyalleri verildi. Devin'in Aslan'a sorduğu soru üzerine gelen yanıt ağızları açık bıraktı.Yeni evli çift olan Aslan ve Devin arasında Hülya gerilimi baş göstermeye başlarken emirler havada uçuşmaya başladı. Devin'in rest çekmesi ise gerilimi zirveye taşıdı.