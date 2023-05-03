Aile dizisindeki ampulü söndürme sahnesi olay oldu! Ay Yapım'dan açıklama geldi..







"KİMSENİN HAYATINIZDAN ÇALMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"











Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi başarılı oyuncuların bir arada olduğu 'Aile' dizisinin son bölümdeki bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide izleyicilere ulaşan bir bölümünden 'Ampulleri söndürün' mesajı geniş çapta paylaşıldı.Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla karakterinin oğlunun odasındaki ampulü söndürmesinin hemen ardından oğlunun yanına yaklaşarak, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Aile dizisinin son bölümündeki ampul sahnesi sosyal medyada gündem yaratırken dizisinin son bölümünde ampul söndürme sahnesi izleyiciler tarafından siyasi mesaj olarak algılandı ve programın yayınlandığı süre boyunca eleştiri konusu oldu.Twitter'da TT olan sahnenin çok fazla konuşulması üzerine Aile dizisinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım, konuyla ilgili bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: