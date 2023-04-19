Aile dizisinden 'Kızılcık Şerbeti' vurgusu!













KIZILCIK ŞERBETİ'İNE AİLE DİZİSİNİN KADROSUNDAN DESTEK!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı aile dizisi Show TV'de izleyicilerle buluşturuldu. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide RTÜK tarafından yayın yasağı getirilen 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili bir konuşma sosyal medyada viral oldu.Sıla Türkoğlu ve Evrim Alasya'nın yanı sıra Barış Kılıç gibi başarılı isimlere sahip 'Kızılcık Şerbeti' RTÜK'ten aldığı 5 haftalık yasak ve 1.5 milyon TL ceza nedeniyle ekranlarda gösterilmiyor. Aile dizisinin yeni bölümü ise Salı akşamı izleyici karşısına çıkarken dizide İskoç ve Tugi'nin arasında geçen bir sohbette 'Kızılcık Şerbeti'nden bahsedildi.İskoç, otomobilin içindeki sahnede, "Bu kişiler halı sahayı işletiyorlar ve aynı zamanda çoluk çocuğu zehirliyorlar. Şimdi bunlara nazik bir şekilde çıkmalarını söyleyeceğiz" derken Tugi'nin, "Neden nazikçe? Halledelim ve gidelim, akşama dizim var" diye sitem ettiği görüldü.İskoç, Tugi'ye "Hangi dizi?" diye sorduğunda ise Tugi, Kızılcık Şerbeti cevabını verdi. Bir anda telaşa kapılan İskoç ise, "Bu gece mi?" Kirvem, hadi çabuk" diye yanıt verdi.