Aile dizisine olay transfer! O isim diziyi sallayacak: Bakın hangi rolle geliyor!







AİLE DİZİSİNE YENİ SOLUK GELİYOR







AİLE DİZİ KADROSU

Türk televizyon dünyasının sevilen dizisi 'Aile', Show TV ekranlarında her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı bu başarılı diziye yeni bir isim dahil oluyor ve bu isim usta oyuncu Musa Uzunlar olacak.Daha önce yer aldığı tüm projelerde başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan Musa Uzunlar, 'Aile'nin kadrosuna katılarak diziye ayrı bir renk katacak. Uzunlar, kendine özgü oyunculuk tarzı ve deneyimi ile diziye yeni bir soluk getirecek. 'Aile', heyecan dolu hikayesi ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken, Musa Uzunlar'ın kadroya dahil olması, diziye olan ilgiyi daha da artıracağı tahmin ediliyor. Usta oyuncunun 'Aile'deki rolü ve karakteri hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, izleyicilerin heyecanla beklediği yeni bölümlerde Uzunlar'ın performansının merakla takip edileceği kesin. Musa Uzunlar'ın 'Aile'de yer alacak olması, diziye olan beklentileri daha da artırmış durumda. Dizinin diğer başarılı oyuncularıyla bir araya gelerek, ekranlara unutulmaz anlar yaşatabilecek olan Uzunlar, diziye kendi deneyim ve yeteneğiyle katkıda bulunacak. 'Aile'nin yeni sezonu ve Musa Uzunlar'ın performansı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Aile' dizisi, izleyicileri her bölümünde daha da etkisi altına almaya devam ediyor. Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan gibi başarılı isimlerin yanı sıra usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in de yer aldığı kadro, diziye güçlü bir oyuncu kadrosu kazandırıyor.