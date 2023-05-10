'Aile' dizisinin çekimlerinde kaza! Set çalışanları yaralandı..













"İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı aile dizisi hafta içi salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor. Dizinin 11. bölüm set çekimlerinde bir kaza meydana geldiği bildirildi. Ay yapım şirketinin, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada sette meydana gelen kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.Ay Yapım'ın meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aile dizimizin 11.bölümünün etkisi ile final sahnesinin çekimlerinde üzücü bir olay yaşanmıştır. Bir çok arkadaşımızın yaralanmasına sebep olan bu olayın gerçekleşmesi ile ilgili olası hata ve eksiklikler hakkında soruşturma açılmıştır. Hizmet alan firmalar başta olmak kaydıyla her türlü araştırma ve testler yapılacak ve sonuçlarını alacağız. Tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."