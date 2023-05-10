Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı aile dizisi hafta içi salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor. Dizinin 11. bölüm set çekimlerinde bir kaza meydana geldiği bildirildi. Ay yapım şirketinin, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada sette meydana gelen kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Dizi
10 Mayıs 2023 - 13:07
'Aile' dizisinin çekimlerinde kaza! Set çalışanları yaralandı..
Ay Yapım tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı 'Aile' dizisinin çekim setinde bir kaza olduğunu duyurdu.
Dizi
10 Mayıs 2023 - 13:07