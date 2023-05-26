





AİLE DİZİSİNİN YAĞMURUNDAN İDDİALI FOTOĞRAFLAR







Aile dizisinin Yağmur’undan iddialı pozlar! Yüsra Geyik ayna karşısına geçti görenleri mest ettirdi! Yüsra Geyik, şu anda Show TV'nin Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran bir oyuncu. Son zamanlarda cesur pozlarıyla dikkat çeken Geyik, ayna karşısında kusursuz fiziğiyle çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Bu poz, görenleri büyülemeyi başardı ve her detayıyla mükemmel olduğu söylendi. Yüsra Geyik'in iddialı ve çarpıcı pozlarına bir yenisinin daha eklenmesi, takipçilerin ilgisini çekti. İşte detaylar...Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Yüsra Geyik, Hüsnü'nün kızını canlandırdığı rolüyle biliniyordu. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Yüsra Geyik, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Yabancı Damat, Hayat Bilgisi, Bozkır gibi dizilerde de başarılı performans sergileyen yetenekli oyuncu, şu anda Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide Devin'in kardeşi Yağmur'u canlandıran Yüsra Geyik, güzelliğiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, Instagram'dan paylaşımlarını ihmal etmiyor. Pozlarına bir yenisi daha ekledi. İşte ayrıntılar...Yüsra Geyik, aynanın karşısında çektiği cesur pozunu paylaştı ve bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 32 yaşında olan Yüsra Geyik, Samsun'da doğdu ve çocukken İstanbul'a taşındı. Oyunculuk tutkusunu 4. sınıftayken keşfetti. Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisiyle popülerlik kazandı ve şu anda Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırarak izleyicileri etkisi altına alıyor.Sosyal medya hesabıyla sık sık dikkat çeken Yüsra Geyik, iddialı pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.