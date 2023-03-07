Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliği ile baş döndürdü! Serenay Sarıkaya şıp demiş annesinin burnundan düşmüş! Annesi kızına taş çıkarıyor







GÜZELLER GÜZELİ O OYUNCUNUN ANNESİ BÜYÜLEDİ!







Güzelliğini annesinden alan o oyuncu Şahmaran dizisinin ardından Aile dizisi ile ekranlara döndü. Kıvanç Tatlıtuğ ile rol arkadaşlığı yapacak olan o oyuncu Devin karakteri ile rol alacak. Devin karakteri kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde.1991 senesinde doğmuş olan Serenay Sarıkaya oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştır. Oyunculuğa genç yaşlarında başlamıştır. Güzelliği ile büyüleyen oyuncunun annesini görenler hayretle baktı.Dijital platformda Şahmaran dizisinde 'Burak Deniz' ile rol almıştır. Aile dizisi ile ekranlara gelen Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Televizyon ekranlarına dönen oyuncu hayranları ile ekranlarda buluşacak. İsminden yaptığı işlerle ve aşk hayatıyla gündem olan Sarıkaya, Aile dizisinde Devin karakterini canlandıracak. Başarısı kadar güzelliği ile gündemde merakla takip edilmektedir. Annesini gören hayranları 'Bu güzellik genetikmiş' dedi. Yaptığı paylaşımlar ile de dikkat çeken Serenay Sarıkaya annesi Ümran Seyhan sağlıklı ve fit görünüşü ile dikkatleri üzerine çekti. Annesi de paylaşımları ve kızı ile sosyal medyada gündemde yer almaktadır. Ümran Seyhan, instagram üzerinden "motivasyon konuşmacısı" ve "kişisel değişim dönüşüm uzmanı'' olarak paylaşımlarda bulunmaktadır. Sarıkaya'nın yaşam koçunun annesi olduğu dikkatlerden kaçmadı. Annesi Ümran Seyhan 1.85 boyundadır. Kızından da oldukça uzun olan Seyhan dikkatleri üzerine çekti. Annesi, Serenay 6 yaşında iken baba Mustafa Sarıkaya ile yollarını ayırarak Antalya'ya yerleşmiştir. Ümran Sarıkaya kızını desteklemiş ve en yakını olmuştur. Serenay Sarıkaya şu an kariyerinin zirvesindedir.