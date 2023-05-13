MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 15:27

Aile'nin Yağmur'undan yer yerini oynatacak paylaşım! Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı olan oldu

Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakteriyle adını duyuran Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırmasıyla alkış alırken son paylaşımları ise ses getirdi. Yüsra Geyik, gömleğinin düğmelerini açtı takipçileri şaşırdı.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 15:27
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Aile'nin Yağmur'undan yer yerini oynatacak paylaşım! Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı olan oldu


15 sene boyunca Arka Sokaklar dizisiyle beraber ekranlarda olan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi ve Camdaki Kız gibi başarılı dizilerde de yer aldı. Aile dizisinde Yağmur karakteriyle karşımıza çıkan ünlü isim Yüsra Geyik, öyle bir dekolte verdi ki yer yerinden oynadı.

yüsra geyik dekolte



Yüsra Geyik, sosyal medya üzerinden adından sıklıkla bahsettirirken bu defa dekoltesiyle göz doldurdu. İnstagram hesabından yaptığı derin dekolteli paylaşım üzerine damga vurdu. Gömleğini açık bırakan Geyik, cesur pozuyla beğeni topladı.

yüsra geyik göğüs dekoltesi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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