Aile'nin Yağmur'undan yer yerini oynatacak paylaşım! Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı olan oldu













15 sene boyunca Arka Sokaklar dizisiyle beraber ekranlarda olan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi ve Camdaki Kız gibi başarılı dizilerde de yer aldı. Aile dizisinde Yağmur karakteriyle karşımıza çıkan ünlü isim Yüsra Geyik, öyle bir dekolte verdi ki yer yerinden oynadı.Yüsra Geyik, sosyal medya üzerinden adından sıklıkla bahsettirirken bu defa dekoltesiyle göz doldurdu. İnstagram hesabından yaptığı derin dekolteli paylaşım üzerine damga vurdu. Gömleğini açık bırakan Geyik, cesur pozuyla beğeni topladı.