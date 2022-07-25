Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklama yaptı! Devlet desteği almak isteyen vatandaşlar hangi koşullara uyması gerekiyor? Ödemeler 29 Temmuz'da başlayacak













5 gün sonra hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklaması şu şekilde;“Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor” başlığı ile “Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına, çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek."Başvuru yapacak vatandaşların ise belli koşulları taşıması gerekiyor. Bu koşullar ;genel şartları taşımaları ve ailede kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 3’te birinden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar programdan yararlanabilecek. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de devlet desteğine başvuruda bulunabilecekler.Temmuz ayında başvuru yapan vatandaşların onay sürecinden geçmesi dahilinde 29 Temmuz günü itibari ile ödemeleri alabilecekler.