GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 12:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklama yaptı! Devlet desteği almak isteyen vatandaşlar hangi koşullara uyması gerekiyor? Ödemeler 29 Temmuz'da başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yeni bir paylaşım ile gündemde. Sevindiren haber geldi. Geçen haftalarda Aile Destek Programına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar...

GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 12:21
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıklama yaptı! Devlet desteği almak isteyen vatandaşlar hangi koşullara uyması gerekiyor? Ödemeler 29 Temmuz'da başlayacak


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklaması şu şekilde;“Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor” başlığı ile

“Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına, çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek."



Başvuru yapacak vatandaşların ise belli koşulları taşıması gerekiyor. Bu koşullar ;genel şartları taşımaları ve ailede kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 3’te birinden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar programdan yararlanabilecek. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimleri de devlet desteğine başvuruda bulunabilecekler.

5 gün sonra hesaplara yatacak

Temmuz ayında başvuru yapan vatandaşların onay sürecinden geçmesi dahilinde 29 Temmuz günü itibari ile ödemeleri alabilecekler.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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