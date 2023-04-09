Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilana çıktı! Arkeolog, psikolog, sosyolog... onlarca branştan alım yapılacak: İşte başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel açığını kapamak için atama yapacak. Atama tarihi henüz belli değil, ancak ilan edilen duyuruda belirtildiği gibi başvurular alındıktan sonra atama süreci başlayacak. Başvuru şartları genellikle eğitim düzeyi, yaş sınırı, KPSS puanı gibi kriterlere dayanıyor. İlgili ilanı takip ederek bu atamadan yararlanabilirsiniz.
PERSONEL ATAMASI YAPILACAK OLAN ALANLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 517 memur ataması için departmanları açıkladı. Atamalar, çocuk eğiticisi, eczacı, hemşire, mimar, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı gibi farklı alanlarda yapılacak. Her departmanın kendine özel şartları bulunacak ve uygun adaylar arasından seçim yapılacak.