KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 16:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilana çıktı! Arkeolog, psikolog, sosyolog... onlarca branştan alım yapılacak: İşte başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan personel alımı duyurusu gerçekten sevindirici bir haber. Duyuruda belirtilen bilgilere göre toplam 517 personel ataması yapılacak. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 16:15
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilana çıktı! Arkeolog, psikolog, sosyolog... onlarca branştan alım yapılacak: İşte başvuru şartları!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel açığını kapamak için atama yapacak. Atama tarihi henüz belli değil, ancak ilan edilen duyuruda belirtildiği gibi başvurular alındıktan sonra atama süreci başlayacak. Başvuru şartları genellikle eğitim düzeyi, yaş sınırı, KPSS puanı gibi kriterlere dayanıyor. İlgili ilanı takip ederek bu atamadan yararlanabilirsiniz.

PERSONEL ATAMASI YAPILACAK OLAN ALANLAR

personel



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 517 memur ataması için departmanları açıkladı. Atamalar, çocuk eğiticisi, eczacı, hemşire, mimar, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı gibi farklı alanlarda yapılacak. Her departmanın kendine özel şartları bulunacak ve uygun adaylar arasından seçim yapılacak.

11 NİSAN'DA NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 517 kişilik atamanın noter huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu. Atama töreni, 11 Nisan 2023 tarihinde resmi olarak gerçekleştirilecek. Bu atamada, öğrenim durumlarına göre farklı kadrolara atanacak 146 kişi bulunuyor. Bunun dışında, 243 memurun 102'si hizmetli olarak atanacak ve 26 kişi sürekli işçi unvanı ile atanacak. Atama töreni, şehit, gazi ve gazi yakınları için yapılmış olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. İstihdam edilecek 517 kişi için atama tarihi olan 11 Nisanda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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