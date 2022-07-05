KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak?

Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamalar ile ilgili açıklama yaptı. Bir çok gazi, gazi yakını, şehit yakınları günlerdir bu haberi bekliyorlardı. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:24
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak?
Kamu atamalarının yapılacağını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili detayları açıkladı. Gaziler, gazi yakınlarını ve şehit yakınlarını yakından ilgilendiren haber ile internetten araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Atamalar ile ilgili sorularınızın cevapları haberimizde! Atamalar ne zaman, nerede yapılacak? Ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre kamu atamaları yarın yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını gazi ve gazi yakını atama hangi alanlarda yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ataması yapacak. Bir çok iş alanında atama yapacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama yapılacak kadroları belirledi. Bunlar ;Avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atanacak.
Şehit yakınıi gazi ve gazi yakınları için kamu atamaları ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Noter huzurunda yapılacak olan atamalar aynı gün içerisinde akşam saat 18:00' da "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" web adresinden yayınlanacaktır.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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