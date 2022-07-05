Kamu atamalarının yapılacağını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili detayları açıkladı. Gaziler, gazi yakınlarını ve şehit yakınlarını yakından ilgilendiren haber ile internetten araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Atamalar ile ilgili sorularınızın cevapları haberimizde! Atamalar ne zaman, nerede yapılacak? Ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre kamu atamaları yarın yapılacak!
KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak?
Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamalar ile ilgili açıklama yaptı. Bir çok gazi, gazi yakını, şehit yakınları günlerdir bu haberi bekliyorlardı. İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:24