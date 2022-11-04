Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar üzerine sosyal yardımlara yeni paketlerin getirildiği duyuruldu. Aile Destek Programı başvuruları e devlet üzerinden devam ederken ikametgah adreslerine göre farklılık gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının harekete geçtiği belirtildi. Bununla beraber vatandaşlar sosyal yardım desteklerinden yararlanma şartlarını yakından takip etmektedir. İşte, sosyal yardımlaşma ödemelerine ilişkin detaylar...
SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIMI NEDİR?Bakan Derya Yanık, küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde destek verildiğinin altını çizerken koruyabilmek adına yapılan destek ödemelerinin arttırıldığını belirtti. Gün geçtikçe daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken 15 milyarlık bütçeye 25 milyar daha eklenerek toplam desteği 40 milyar TL'ye çıkartıldığı belirtildi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ELEKTRİK YARDIMI
-1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı sağlanacak elektrik desteği 108 TL, -3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı verilen destek ödemesi 144 TL, -4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı verilecek olan destek ödeme 180 TL, -5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği ise 216 TL'dir.