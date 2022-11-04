YAŞAM
04 Kasım 2022 - 17:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?

2022 yılıyla beraber ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri arttırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamalarda zamlı rakamları da duyurdu. Sosyal yardımlaşma nakdi yardımı nedir, nereye başvurulur? İşte, sosyal yardımlaşma başvurusuna ilişkin detaylar ve ihtiyaç sahiplerine yapılan destek ödemelerinin yeni rakamları haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 17:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar üzerine sosyal yardımlara yeni paketlerin getirildiği duyuruldu. Aile Destek Programı başvuruları e devlet üzerinden devam ederken ikametgah adreslerine göre farklılık gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının harekete geçtiği belirtildi. Bununla beraber vatandaşlar sosyal yardım desteklerinden yararlanma şartlarını yakından takip etmektedir. İşte, sosyal yardımlaşma ödemelerine ilişkin detaylar...

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIMI NEDİR?

Bakan Derya Yanık, küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde destek verildiğinin altını çizerken koruyabilmek adına yapılan destek ödemelerinin arttırıldığını belirtti. Gün geçtikçe daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken 15 milyarlık bütçeye 25 milyar daha eklenerek toplam desteği 40 milyar TL'ye çıkartıldığı belirtildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ELEKTRİK YARDIMI



-1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı sağlanacak elektrik desteği 108 TL,

-3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı verilen destek ödemesi 144 TL,

-4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı verilecek olan destek ödeme 180 TL,

-5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği ise 216 TL'dir.

sosyal yardımlaşma nakdi

AİLE DESTEK PROGRAMI DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Derya Yanık, yeni sosyal yardım paketleri hakkında güncel rakamları duyururken kış aylarının yaklaşması üzerine doğalgaz destek ödemesi yapılmaya karar verildi. Yeni yılla beraber zamlanan doğalgaz destek ödemeleri 900 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA EV DESTEĞİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklama üzerine ev yardımlarının tutarları belli oldu.

-Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL’den 150 bin TL’ye

-Ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 bin TL’ye

-Betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkarıldı.

-Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL’lik tutarı 500 TL’ye,

-Çoklu Doğum Yardımını 215 TL’den 400 TL’ye,

-Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL’den 100 TL’ye yükseltildi.

-Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarını 600 TL’ye,

-Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarılma kararına varıldı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

sosyal yardımlaşma şartları

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

destek ödemeleri

Sosyal yardım paraları

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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