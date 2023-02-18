EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 09:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dar gelirli ailelere dev destek! Başarı Teşvik Programı ile öğrencilere asgari ücret kadar destek ödemesi verilecek.... Anne babalar hemen başvurun

İhtiyaç sahibi vatandaşa devlet tarafından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bakanlıklar kendi alanlarında yaptığı programları açıklıyor. Aylık geliri yüksek olmayan vatandaşlar da bu yardımlardan yararlanmak için takipte. Yeni duyuru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. İşte yardım açıklaması.

EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 09:30
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dar gelirli ailelere dev destek! Başarı Teşvik Programı ile öğrencilere asgari ücret kadar destek ödemesi verilecek.... Anne babalar hemen başvurun
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Hükümet yetkilileri birçok alanda vatandaşa destek olma çabalarına devam ediyor. Diğer tüm bakanlıklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düşük gelirli olan ailelere destek vereceğini açıkladı. Bunlardan biri de Başarı Teşvik Programı. Destek ödemesini ayrıntıları haberimizde.

başarı teşvik ödemesi

BAKANLIKTAN TEŞVİK ÖDEMESİ



Geçtiğimiz haftalarda Başarı Teşvik Programının yapılacağını açıklayan bakanlık temsilcileri bu hafta da ödeme detaylarını açıkladı. Başarı Teşvik Programı, üniversitenin 4 yıllık eğitim veren bir bölümünde okumakta olan ve not ortalaması 100 üzerinden değerlendiriliyorsa en az 85 olan veya bu denklikte not ortalaması olan ve sosyal yardımlardan yararlanan öğrenciler için bu destek sağlanacak.

başarı teşvik ödemesi

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, YKS oturumlarında ilk 500.000'e girebilen ve yardımlarından yararlanan öğrencilere tek seferlik destek sağlanacak. Başarı sıralamasına göre öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar ve en az 4 senelik eğitim veren kurumlarda lisans eğitimi alan öğrenciler eğitim süresi bitene kadar bu yardımdan yararlanacak. Bu yardımlar aylık 300 TL değerinde olacak.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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