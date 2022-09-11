Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!







Öğrenciler 1.611 TL Alacak







Başvuru Detayları

Para PTT'den Alınabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okul hayatını bölmemek ve eğitim masraflarını karşılamak için yeni bir destek ödemesi başlattığını duyurdu. Aile Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim masrafları için 1.611 TL ödendiği belirtildi. Ayrıca 1.611 TL'lik öğrenci yardımının detayları da paylaşıldı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…Öğrencilerin çeşitli alanlardan da maddi yardım aldığı bildiriliyor. Bu aşamada birçok öğrenciye KYK, Kaymakamlık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV, VGM, vakıf ve dernekler, kuruluşlar, maddi yardım sağlayan firmalar tarafından nakit destek verilmektedir. Ayrıca, Aile Bakanlığı öğrencilere destek sağlamaktadır. Bu yardımın tutarı 1.611 TL olarak açıklanmıştır.Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyenlerin SYDV üzerinden başvuruda bulunabileceği açıklandı. Ayrıca adayların okuryazarlık şartlarına ilişkin bir dilekçe ile il meclisine başvurabilecekleri de belirtildi.2022'de yapılacak öğrenci nakit ödemeleri, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm dönemlerdeki öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Bu ödemeler, başvuruları kabul edilenlere yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenler paralarını PTT aracılığıyla alabilecekler.