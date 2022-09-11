EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 17:30

Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala çocukları okula başlayan ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli bir haber geldi. Bakanlık, bu yıl çocuğu eğitim alacak olan ailelere 2 bin 337 TL tutarında bir ödeme yapılacağını duyurdu. İşte, detaylar..

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 17:30
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Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocukları okula giden ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli haber verdi.Devlet onaylı yardım kapsamında çocuğu okula giden ailelere 2.0337 TL ödeme yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, okula giden çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul ücretlerinin karşılanması için sosyal ve ekonomik yardım hizmetlerinden yardım yapılacak. Devlet destekli SED ödemeleri kapsamında çocuğu okula devam eden ailelere 2 bin 337 TL ödenecek. Yardım alabilmek için ailenin belirli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.



çocuklu ailelere 2 Bin 337 TL ödeme

İhtiyaç sahibi ailelere SED aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ödenek ödemeleri, ailelerin çocuklarının okul giderlerini karşılamasını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak.

SED başvuru şartları nelerdir?

SED'e başvurmak için ailenin belirlenmiş gereksinimleri karşılaması gerekir. SED başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

- TC vatandaşı olmak

- Geçerli bir mali durumda olmamak

- Başkalarının yardımına ihtiyacı olmak

- Sosyal ve ekonomik anlamda zor durumda olmak

- Çocuklarını yetiştirecek derecede maddi bir imkana sahip olmamak

SED başvurusu için gerekli belgeler

Kimlik aslı ve fotokopisi

Öğrenci belgesi

İkametgah adres belgesi

Meslek ve iş kursu başvuru belgesi (SED öğrenci yardımı için)

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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