Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocukları okula giden ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli haber verdi.Devlet onaylı yardım kapsamında çocuğu okula giden ailelere 2.0337 TL ödeme yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, okula giden çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul ücretlerinin karşılanması için sosyal ve ekonomik yardım hizmetlerinden yardım yapılacak. Devlet destekli SED ödemeleri kapsamında çocuğu okula devam eden ailelere 2 bin 337 TL ödenecek. Yardım alabilmek için ailenin belirli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.
İhtiyaç sahibi ailelere SED aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ödenek ödemeleri, ailelerin çocuklarının okul giderlerini karşılamasını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak.