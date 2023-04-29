Aileler değil, devlet harçlık verecek! Çocuklara 12 ay destek ödemesi: Başvuranlar 4200 TL alacak







12 AYDA TOPLAM EN AZ 4.200 TL CEPTE! 1-2-3-4-5 ÇOCUK BAŞINA PARA YARDIMI! BAŞVURAN PTT'DEN PARASINI ÇEKİYOR!







ÇOCUK BAŞINA NE KADAR YATIYOR?

HANEDEKİ ÇOCUK SAYISI

AYLIK DESTEK TUTARI (TL)

1 ve2 çocuğu olan ailelere: 350 Türk Lirası 3 çocuğu olan ailelere: 450 Türk Lirası 4 çocuğu olan ailelere: 550 Türk Lirası 5 ve üstü çocuğu olan ailelere: 650 Türk Lirası 350 Türk Lirası ile 650 Türk Lirası arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir. ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

ÇOCUK PARASI NEREDEN NASIL ALINACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri halen devam ediyor. Yapılacak bu destek ödemesi çocuklu aileleri kapsıyor. Detaylar haberimizde…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere desteğini her geçen gün artırıyor. Çocuk başına düşen miktar, çocuk sayısına göre değişmektedir. Bu ödemeler 1, 2, 3, 4, 5 ve daha fazla çocuğu olan hanelere verilmekte ve başvuranın cebine sıralanmaktadır. Peki başvuru şartları nelerdir ve nereye başvuru yapılır? Detaylar haberimizde… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk başına sağlanan yardımların ayrıntılarını araştırmaya başladı. Ailelere çocuk sayısına göre 12 ay ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ödenen en az 350 TL'lik ödemeler 12 ayda toplam 4 bin 250 TL olarak vatandaşın cebine akacak. Nereye başvurmalıyım? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan nafaka bileşeni, sosyal yardım alan ailelere nafaka sağlamaktadır. Bakan Derya Yanık konu ile ilgili yaptığı duyuruda, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' ifadelerini kullandı.Yapılan destek ödemesinin devreye girmesi ve kapsamın genişletilmesi ile hedef hane için ek nafaka miktarı hanedeki çocuk sayısına göre belirlenecektir. Aşağıdaki tablodaki çocuk sayısına göre.Başvurular e-Devlet'e veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılır.Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma koşulları: Aylık hane gelirinin 1/3'ü ve kişi başına net asgari ücret. 1.833,45 TL'den az olması.Başvuru yapan vatandaşlar, başvurdukları ayı takip eden ayın 25'inde PTT hesaplarından çocuk parasını çekebilir veya PTT'den alabilirler. Bu ödeme, aile destek programına ilave olarak verilmektedir.