YAŞAM
23 Eylül 2022 - 22:23

Ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, gece saatlerinde de eyleme devam etmekte.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 22:23
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Ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 117'nci gününde de devam etmekte.

“Gece gündüz nöbetteyiz”



5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman da gece gündüz demeden nöbete devam edeceklerini kaydetti. Evladını almadan gitmeyeceğini söyleyen baba Elhaman, “5 yıldan fazladır evladımı kandırıp dağa götürmüşler, ben onun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı, son olarak dağda olduğunu öğrendik. Gittikten 1 yıl sonra videosu yayınlandı hiç sesini bile duymadık. Ben o çocuğu sizin için yetiştirmedim, çocuğumu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Gece gündüz buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz, 4 yıldır bu kapıdayım yaz kış fark etmez evladımı almadan bu kapıyı terk etmeyeceğim” ifadelerine yer verdi.  

Murat Başal
 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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