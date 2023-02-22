Airfryer, televizyon, telefon almak isteyenler A101'e koşacak: 1000 TL'lik indirim geldi! Kaçıran pişman olacak







A101 23 ŞUBAT 2023 KATALOĞU







Sevilen market zincirlerinden olan A101 çeşitli ürünler üzerinden indirim sağlamaya devam ederken mutfak eşyalarından tesktile kadar birçok ürün raflarda yerini aldı. A101 aldın aldın etiketli ürünler müşterilere bu haftaya özel olarak indirimli satışa çıkarıldı. Çay makinesi, el blender seti, akıllı ev baskülü, elektrikli cezve, kurutmalık, ütü masası, bavul ve son dönemlerin gözdesi olan airfrey satışta yer alacak. İşte, 23 Şubat 2023 kataloğu haberimizde.Buharlı Kırışık Giderici 379 TLEl Blender Seti 479 TL Ütü masası 329,95 TL Kanatlı Kurutmalık 219,95 TL Elektrikli Çay Makinesi 299 TL Çift Kişilik Yorgan ve Yastık Kılıf Seti 599 TL Airfryer Yağsız Fritöz 5.399 TL 256 GB Cep Telefonu 12.199 TL 10 Kg Çamaşır Makinesi 6.299 TL A+ 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599 TL Çay Kaşığı 8,95 TL Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 12,95 TLYemek Kaşığı / Yemek Çatalı 14,95 TL Servis Gereçleri 55 TL Mini Ürünler 74,95 TL Desenli Latte Bardağı 24,95 TL Opal Fırın Kabı 49,95 TL Ahşap Servis Gereçleri 4'lü 39,95 TL Trend Saklama Kabı Uzun 19,95 TL Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL Erzak Kabı 1,7 Litre 16,50 TL Hazneli Sabunluk 9,95 TL Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL Manuel Doğrayıcı 69,95 TL Badya 34,50 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 134,95 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL Karma Plastik Ürünler 11,95 TL Desenli Matara 19,95 TL Metal Çocuk Matarası 350 ml 89,95 TL Motivasyon Matarası 39,95 TL 4 Parça Fincan Seti 119,95 TL Kupa 2'li 49,95 TL Generation Pasta Tabağı 6'lı 59,95 TL Plastik Kulplu Bardak 2'li 29,95 TL Changir Çay Bardağı 6'lı 29,95 TL Allegra Su Bardağı 3'lü 49,95 TLKapaklı Cam Kase 2'li 54,95 TL Tereyağlık 39,95 TL Porselen Tekli Ürünler 29,95 TL Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL Çift Renk Çerezlik 12,95 TL Airfryer Yağsız Fritöz 5.399 TL Doğrayıcı 279 TL Çay Makinesi 299 TL El Blender Seti 479 TL Çelik Elektrikli Cezve 199 TL Buharlı Kırışık Giderici 379 TL Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 199 TL Dik Süpürge 599 TL Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi 29,95 TL Erkek Bakım Seti 259 TL Ütü Masası 329,95 TL Kanatlı Kurutmalık 219,95 TL Büyük Boy Valiz 649 TL Orta Boy Valiz 549 TL 4+1 Merdiven 349,95 TL Katlanır Sele 149,95 TL Katlanır Koçero 24,95 TL Katlanır Kova 99,95 TL Gaming Klavye 139 TL Pubg Oyun Kolu 29,95 TL Gaming Mouse 79,95 TL Gaming Kulaklık 149 TL Full HD PC Kamera 79,95 TL Büyük Boy Oyuncu Mousepad 69,95 TL Stereo 1+1 Hoparlör 79,95 TL Notebook Standı 44,95 TL 10.000 mAh Powerbank 199 TL 128 GB Smart USB Bellek 109 TL Mico USB Şarj Kablosu 34,95 TL TYPE-C Şarj Kablosu 39,95 TL Juliet Köşe Takımı 7.999 TL Begonvil Koltuk 4.199 TL Çift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtüsü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 109 TL Sıvı Geçirmez Tastık Alezi 34,95 TL