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25 Kasım 2021 - 13:08

Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen'den isteği

Akşam gerçekleşen Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa defterini kapatmış oldu. Maç sonrasında taraftarlar, deneyimli hoca için "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratlarında bulundu.

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25 Kasım 2021 - 13:08
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Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen’den isteği
Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, kendi evinde ağırladığı Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Büyük ümitlerle başladığı maçı mağlup bitiren Kara Kartallar, maçın bitimini haber veren son düdük ile taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.




“SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR” 



Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağıran taraftarlar "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratları ile stadı inletti. 

AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ 
Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş büyük umutlar ile çıktığı maç sonucunda , Ajax mağlubiyeti ile bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

 
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