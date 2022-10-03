MAGAZİN
03 Ekim 2022 - 12:27

Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!

Organizasyonunu Poll Production'un yaptığı ve medya sponsoru Demirören Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, geçtiğimiz akşam Türkiye'nin süper starı Ajda Pekkan'ı ağırladı. Boğaz, Ajda Pekkan'ın görselleri ve ışık gösterisiyle aydınlanırken, Pekkan 3 saat ara vermeden çıktığı sahnesiyle izleyenleri büyüledi.

MAGAZİN
03 Ekim 2022 - 12:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!


Süperstar Ajda Pekkan, Palaf Kurçeşme Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarına müzik ziyafeti verdi. Süperstar, "Aşka İnanmıyorum" şarkısıyla hayranlarını selamladı ve ayakta alkışlandı.

Ajda Pekkan



Ajda Pekkan şarkıyı söylemeye başlayınca pelerinini çıkardı. Sarı deri bluzu, diz hizasına kadar uyumlu püsküllü ayakkabıları, altın rengi şortu ve kahverengi gladyatör kemer takımıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde dördüncü kez sevenleriyle beraber olan Pekkan, tek mutlu olduğu yerin burası olduğunu belirterek 'Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum.' dedi.

Ajda Pekkan

3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!

Bu sahneyi çok fazla benimsediğini dile getiren Ajda Pekkan, normal konserlerinde böyle giyinmediğini ama burasını çok sevdiği için de konseptini ve sahnesini doyasıya paylaşmak istediğini söyledi. Süperstar Ajda Pekkan, ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Ah Ne Günler’ gibi sevilen hitlerle müzik festivaline Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan

Yıllar geçtikçe, "süperstar" unvanını haklı olarak devralan ünlü sanatçı, müzikseverleri sahnede büyüledi ve inanılmaz enerjisiyle parladı. Yine konserin ilerleyen saatlerinde Ajda Pekkan, gri pullu takım elbisesiyle göz kamaştırarak tarzını sergiledi. Kendi şarkılarının yanı sıra tüm müzik türlerini içeren geniş bir repertuarıyla Boğaziçi'ni adeta kasıp kavurdu. Paraf Kuruçeşme, şarkılarına eşlik eden davul ve zurna eşliğinde eğlenceyi ikiye katladı.

Ajda Pekkan

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’
İbrahim Tatlıses'in aşk defteri kapanmak bilmiyor! 49 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sonra o isim gündeme bomba gibi düştü! İbrahim Tatlıses açıklama yapmak zorunda kaldı
İbrahim Tatlıses'in aşk defteri kapanmak bilmiyor! 49 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sonra o isim gündeme bomba gibi düştü! İbrahim Tatlıses açıklama yapmak zorunda kaldı
Dilinin kemiği yok dedikleri bu olsa gerek! İrem Derici özel hayatıyla ilgili soruya öyle bir yanıt verdi ki:
Dilinin kemiği yok dedikleri bu olsa gerek! İrem Derici özel hayatıyla ilgili soruya öyle bir yanıt verdi ki:
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!
Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi:
Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi: "Bu iyi bir baba mı?"
Son Haberler
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de tarih yazmak istiyoruz...
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de...
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler...
Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar artacak? SSK ve Bağ Kur'un gözü emekli maaşı artış oranlarında..
Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar...
Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden artmaya başladı!
Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden...
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Müge Anlı hamile mi? Ünlü sunucunun takip ettiği sayfa şaşırttı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’
Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları...
Ev sahibi olmak isteyenlere SGK’dan 1.375 TL taksitli sıfır faizli kredi!
Ev sahibi olmak isteyenlere SGK’dan 1.375 TL taksitli sıfır faizli...
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi günü geleceği rakamı paylaştı
Dolar yeni zirvesine Ekim'de ulaşıyor! Analistler doların 3 Ekim Pazartesi...
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000 maaş! Başvuru şartları açıklandı..
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000...
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı hemen kontrol edin..
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı...
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son teklifini sundu
Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son...