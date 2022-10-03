Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!













3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!

Süperstar Ajda Pekkan, Palaf Kurçeşme Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarına müzik ziyafeti verdi. Süperstar, "Aşka İnanmıyorum" şarkısıyla hayranlarını selamladı ve ayakta alkışlandı.Ajda Pekkan şarkıyı söylemeye başlayınca pelerinini çıkardı. Sarı deri bluzu, diz hizasına kadar uyumlu püsküllü ayakkabıları, altın rengi şortu ve kahverengi gladyatör kemer takımıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde dördüncü kez sevenleriyle beraber olan Pekkan, tek mutlu olduğu yerin burası olduğunu belirterek 'Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum.' dedi.Bu sahneyi çok fazla benimsediğini dile getiren Ajda Pekkan, normal konserlerinde böyle giyinmediğini ama burasını çok sevdiği için de konseptini ve sahnesini doyasıya paylaşmak istediğini söyledi. Süperstar Ajda Pekkan, ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Ah Ne Günler’ gibi sevilen hitlerle müzik festivaline Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.Yıllar geçtikçe, "süperstar" unvanını haklı olarak devralan ünlü sanatçı, müzikseverleri sahnede büyüledi ve inanılmaz enerjisiyle parladı. Yine konserin ilerleyen saatlerinde Ajda Pekkan, gri pullu takım elbisesiyle göz kamaştırarak tarzını sergiledi. Kendi şarkılarının yanı sıra tüm müzik türlerini içeren geniş bir repertuarıyla Boğaziçi'ni adeta kasıp kavurdu. Paraf Kuruçeşme, şarkılarına eşlik eden davul ve zurna eşliğinde eğlenceyi ikiye katladı.