MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 14:31

Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı yaptı!

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan sevenlerini üzdü. Evinde geçirdiği kaza nedeniyle ameliyata alınan Pekkan'ın sağlık durumunu menajeri açıkladı.

MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 14:31
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Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı yaptı!


Türk müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan’ın evinde kaza geçirdiği öğrenildi. 76 yaşındaki sanatçı, sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini kıran sanatçının acil ameliyata alındığı açıklandı. Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor.

Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haber

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sabah saatlerinde evinde yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Menajeri konu hakkında basına açıklama yaparak, ünlü şarkıcının kalça kemiğinin çatladığını ve acil olarak ameliyata alındığını söyledi.



Yaşanan bu kazanın ardından Ajda Pekkan’ın sevenleri ve hayranları endişeye kapıldı. 76 yaşındaki Pekkan’ın ay boyunca gerçekleşmesi planlanan tüm konserleri de iptal edildi. Menajeri tarafından Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Ajda Pekkan’ın sabah saatlerinde evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığı, kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği ifade edildi. Ajda Pekkan’ın şu an ameliyatta olduğu biliniyor. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili ise yeni bir açıklama yapılmadı.

Ajda Pekkan kimdir?

Ajda Pekkan 12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1960’ların başında bir gece kulübünde sahne almasıyla müzik kariyerine başlayan Pekkan, 1963’te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanarak oyuncu olarak tanındı ve bir süre oyunculuk yaptı. Palavra Palavra, Kimler Geldi Kimler Geçti, Sana Neler Edeceğim, Bambaşka Biri ve Uykusuz Her Gece gibi eskimeyen şarkıları seslendiren Pekkan, 70’li yıllardan sonra kariyerinde zirve yaptı.

Süperstar lakaplı sanatçı 76 yaşındadır. Kariyerine tam gaz devam eden Pekkan, konser çalışmalarını da sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen tarzı ve sesi ile Türkiye’nin ikonlarından biri olarak görülüyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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