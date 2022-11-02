Ajda Pekkan acil ameliyata alındı: Menajeri herkesi üzen açıklamayı yaptı!

Türk müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan’ın evinde kaza geçirdiği öğrenildi. 76 yaşındaki sanatçı, sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini kıran sanatçının acil ameliyata alındığı açıklandı. Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor.
Ajda Pekkan’dan sevenlerini üzen haberÜnlü sanatçı Ajda Pekkan, sabah saatlerinde evinde yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Menajeri konu hakkında basına açıklama yaparak, ünlü şarkıcının kalça kemiğinin çatladığını ve acil olarak ameliyata alındığını söyledi.
Yaşanan bu kazanın ardından Ajda Pekkan’ın sevenleri ve hayranları endişeye kapıldı. 76 yaşındaki Pekkan’ın ay boyunca gerçekleşmesi planlanan tüm konserleri de iptal edildi. Menajeri tarafından Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Ajda Pekkan’ın sabah saatlerinde evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığı, kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği ifade edildi. Ajda Pekkan’ın şu an ameliyatta olduğu biliniyor. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili ise yeni bir açıklama yapılmadı.