Ajda Pekkan'da olay yaratacak kürtaj itirafı: '6 çocuğum oldu, istemedim!'













"6 DEFA KÜRTAJ OLDUM"

Süperstar Ajda Pekkan yine gündem yaratan bir açıklama yaptı. Pekkan, yıllar sonra konuk olduğu bir canlı yayında çocuk itirafı yaptı.Ajda Pekkan, TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan 2. sayfa adlı programa katıldı. Kendisiyle ilgili bilinmeyen birçok şeyi anlatan Pekkan, çocuk sahibi olmaktan korktuğunu söyledi. Daha öncesinde tam 6 kez hamile kaldığını itiraf eden ünlü şarkıcı aslında çocukları çok sevdiğini, fakat sektörde kalabilmek adına bir çocuk sahibi olup onu büyütmeye cesaret edemediğini söyledi.Ajda Pekkan, konuk olduğu bir televizyon programında şoke eden bir itirafta bulundu. Şimdilerde 74 yaşında olan Pekkan, canlı yayında 6 kez hamile kaldığını fakat çocuk sahibi olmaktan korkmasından dolayı da bebeklerini aldırmak zorunda kaldığını itiraf etti.Kürtaj yaptırdığını itiraf eden Pekkan, "Kediler ile kendimi teselli etmeye çalıştım ama altı bebeğim oldu ve onları istemedim. Kendimi zar zor ayakta tutabiliyordum" diye konuştu.