SPOR
26 Ağustos 2022 - 15:56

Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Ajdin Hasic, daha fazla forma şansı bulabilme adına Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralık olarak gönderiliyor.

SPOR
26 Ağustos 2022 - 15:56
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Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic, takımda istediği kadar forma şansı bulamıyordu.

Sezon öncesi kampında da Teknik Direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen genç yıldızın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu.

Hasic takımdan ayrılıyor



Ajdin Hasic'in potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kaybetmek istemezken, düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermeye karar verdi.

Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrılıyor

Hakan Keleş transferi çok istiyor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktörü Hakan Keleş'in isteği üzerine Ajdin Hasic'i gündemine alırken, Beşiktaş yönetimiyle Bosnalı oyuncunun kiralık transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş ve Giresunspor arasında gerçekleştirilen görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Ajdin Hasic'in önümüzdeki günlerde yeşil beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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