Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı







Hasic takımdan ayrılıyor







Hakan Keleş transferi çok istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic, takımda istediği kadar forma şansı bulamıyordu.Sezon öncesi kampında da Teknik Direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen genç yıldızın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu.Ajdin Hasic'in potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kaybetmek istemezken, düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermeye karar verdi.Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktörü Hakan Keleş'in isteği üzerine Ajdin Hasic'i gündemine alırken, Beşiktaş yönetimiyle Bosnalı oyuncunun kiralık transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ve Giresunspor arasında gerçekleştirilen görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Ajdin Hasic'in önümüzdeki günlerde yeşil beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Haberport.com özel haberidir. Aktif link verilmeden kopyalanamaz.