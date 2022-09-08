SİYASET
08 Eylül 2022 - 15:29

AK Parti, 2023 seçim stratejisini emanet edeceği ajanslarla görüşmelerini sürdürüyor

AK Parti, 2023 seçimlerinde yol haritasını oluşturacak çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede Tanıtım ve Medya Başkanlığı ajanslarla görüşüyor, detaylı raporlar hazırlanıyor. AK Parti'nin seçim kampanyasını emanet edeceği ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

SİYASET
08 Eylül 2022 - 15:29
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AK Parti, 2023 seçim stratejisini emanet edeceği ajanslarla görüşmelerini sürdürüyor

AK Parti Teşkilatı, 2023 seçimleri için sahaya indi. Anketler ve mitinglere katılım oranları çalışmaların dikkat çeken kriterleri olarak belirlendi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı seçim kampanyası için işe koyuldu. Bu çerçevede 5-6 ajansla görüşmeler sürdürülüyor, detaylı bir rapor hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak raporlar seçim kampanyası için belirleyici olacak. 2023 seçimlerinde nasıl bir kampanya yürütüleceği, hangi ajanslarla çalışılacağına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir buçuk aylık süreç sonrasında karar verecek.

AK Parti kaynakları an itibariyle 5- 6 ajansla görüşüldüğünü ifade ederken, seçim kampanyasında slogan, seçim müzikleri, kısa filmler, tanıtım filmleri ve billboardlardaki çalışmaların yer alacağı öğrenildi.

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Haber Editörü
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