Milyonların beklediği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili flaş bir açıklama AK Parti'den geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bir canlı yayın programına katıldı ve seçim tarihi için bayram sonunu işaret etti. Seçimlerin ne zaman yapılacağı sorulduğunda Kandemir, seçim tarihinin aslında belirlendiğini ancak birkaç nedenden dolayı güncellenmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Kandemir, seçimlere demokratik standartlarda katılım ve sandığa erişimin Türkiye'nin temel nedeni olduğunu hatırlatarak yaz aylarında okulların kapandığını ve insanların tatil yapmak için Anadolu'ya gittiğini söyleyerek erkene alınma gibi bir durum güncellemesi yaptıklarını söyledi.
GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:33
AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için bayram sonunu işaret etti!
AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı bir canlı yayında seçim günü güncellemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Kandemir: Bayramdan sonra seçim yapılabilir. Haziran ayına kadar bir güncelleme olması makul" diye konuştu.
GÜNDEM
09 Ocak 2023 - 20:33
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