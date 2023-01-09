AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için bayram sonunu işaret etti!













"SEÇİM TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ MAKUL"

Milyonların beklediği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili flaş bir açıklama AK Parti'den geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bir canlı yayın programına katıldı ve seçim tarihi için bayram sonunu işaret etti. Seçimlerin ne zaman yapılacağı sorulduğunda Kandemir, seçim tarihinin aslında belirlendiğini ancak birkaç nedenden dolayı güncellenmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Kandemir, seçimlere demokratik standartlarda katılım ve sandığa erişimin Türkiye'nin temel nedeni olduğunu hatırlatarak yaz aylarında okulların kapandığını ve insanların tatil yapmak için Anadolu'ya gittiğini söyleyerek erkene alınma gibi bir durum güncellemesi yaptıklarını söyledi.Haziran ayına kadar halkın iradesinin sandıkta tam olarak ifade edilebilmesi için seçim tarihinin güncellenmesinin makul olduğuna inandığını söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu değerlendireceğini söyledi. Kandemir, geçen yıl 6 Nisan'da halkın iradesini sandığa yansıtacak şekilde seçim yasasında bazı değişiklikler yapıldığını, muhalefetin onaylamadığını ileriki bir seçim günü dile getirdiğini belirterek "Milletimiz sandığa gitsin hangi partiye ya da hangi adayına oy vermek istiyorsa gönül rahatlığıyla versin" dedi. Erkan Kandemir, "Seçimlere katılmakla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'nın en yüksek katılım oranlarından birine sahibiz. Dolayısıyla bunu korumak istiyoruz." dedi ve olaya bu açıdan baktıklarında seçim tarihini güncellemeyi mantıklı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Burada tartışılan tarihler var. O tarihlerden birinde Cumhurbaşkanımızın kararından 60 gün sonra seçim yapılması düşünülebilir. Yani bütün bu günler parti içinde tartışılıyor ve Halk Birliği olarak değerlendirmemizi yapıyoruz. Karşılıklı olarak heyetlerin bazı değerlendirmelerini sunduktan sonra bu değerlendirmeler başkanlara iletilecek. Ama bu konunun haziran ayına ertelenmesin istiyoruz, hazirana kadar, partiden sonra inşallah sandık başına gideriz, sandıklar ülkenin önünde olur, millet iradesini gösterir."